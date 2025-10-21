By Mohit
PUBLISHED Oct 21, 2025

ओप्पो रेनो 14 Pro के स्पेसिफिकेशन

ओप्पो रेनो 14 Pro के स्पेसिफिकेशन पर आइए एक नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

Photo: OPPO

स्मार्टफोन में 6.8 इंच का एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है तो पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है।

कर्व्ड डिस्प्ले

Photo: OPPO

इसके अलावा इन-डिस्‍प्‍ले फ‍िंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा दी गई है। वहीं गोरिल्‍ला ग्‍लास 7i का प्रोटेक्‍शन भी है।

गोरिल्‍ला ग्‍लास

Photo: OPPO

ओप्पो रेनो 14 Pro में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8450 चिपसेट दिया गया है। शुरुआती कीमत 48,999 रुपये है।

चिपसेट

Photo: OPPO

कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 6200mAh की बैटरी दी है जो कि 80W सुपर वू (फास्ट चार्जिंग) को सपोर्ट करती है।

बैटरी

Photo: OPPO

कैमरा सेटअप की बात करें तो रियर में ट्रिपल कैमरा हैं। खास बात ये है कि तीनों ही कैमरा 50MP के हैं। वहीं सेल्फी के लिए भी 50MP कैमरा है।

कैमरा

Photo: OPPO

ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज और 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है।

दो वेरिएंट

Photo: OPPO

ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्राइड 15 कलर ओएस 15 है। ये फोन दो कलर पर्ल व्हाइट और ग्रे में उपलब्ध है।

कलर ऑप्शन

Photo: OPPO

ओप्पो रेनो 14 Pro का वजन 201 ग्राम है तो वहीं विड्थ 7.70CM है।

वजन इतना

Photo: OPPO

