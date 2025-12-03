By Vimlesh Kumar Bhurtiya
जानिए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है।
भारत
भारत का भूगोल भी दिलचस्प है। यह तीन तरफ से समुद्र और 1 तरफ से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है।
भारत का भूगोल
28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना यह देश अपनी अनूठी संस्कृति को संजोए हुए है।
28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश
इस देश में वर्तमान समय में 800 के लगभग जिले हैं। इन जिलों की संख्या बढ़ती रहती है।
कुल जिले
भारत का सबसे छोटा जिला पांडुचेरी का माहे है।
सबसे छोटा जिला
भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है यह सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा।
सबसे बड़ा जिला
तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला किस राज्य में है और उसका क्या नाम है।
जान लीजिए
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात राज्य का कच्छ जिला है।
गुजरात का कच्छ
यह जिला 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि गुजरात का 23.27 फीसदी हिस्सा है।
इतना है क्षेत्रफल
