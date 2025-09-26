By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 26, 2025

अगर राजघराने से होतीं तो इस क्रिकेटर की दुल्हन होतीं माधुरी दीक्षित

बॉलीवुड और क्रिकेट का पुराना नाता है। हिंदी सिने जगत की कई अभिनेत्रियों ने क्रिकेटर्स से शादी की है।

बॉलीवुड और क्रिकेट

Pic Credit: Social Media

हालांकि, आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी से रूबरू करा रहे हैं जो कभी पूरी ना हो सकी। बेइंतहां प्यार के बीच में परिवार आ गया और प्रेम कहानी खत्म हो गई।

अधूरी प्रेम कहानी

Pic Credit: Social Media

हम बात कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की लव स्टोरी की। जी हां, सही पढ़ा आपने। माधुरी दीक्षित और जडेजा ने एक वक्त पर एक-दूसरे को डेट किया था।

अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित

Pic Credit: Social Media

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 90 के दशक में अजय बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को दिल दे बैठे थे।

90 के दशक में दे बैठे थे दिल

Pic Credit: Social Media

यह कहानी काफी दिलचस्प है। माधुरी और अजय जडेजा की मुलाकात एक ऐड के फोटोशूट के दौरान हुई थी। जहां दोनों के बीच दोस्ती हुई थी।

ऐसे हुई थी दोस्ती

Pic Credit: Social Media

धीरे-धीरे माधुरी और अजय की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे।

हुआ प्यार

Pic Credit: Social Media

इतना ही नहीं अजय जडेजा भी बॉलीवुड में काम करना चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने माधुरी से भी बातचीत की थी। 

बॉलीवुड में काम करना चाहते थे अजय

Pic Credit: Social Media

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों एक-दूसरे से शादी तक करना चाहते थे। लेकिन जडेजा की फैमिली को ये रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं था।

करना चाहते थे शादी

Pic Credit: Social Media

ऐसा इसलिए, क्योंकि जडेजा एक शाही परिवार से आते थे, जबकि माधुरी एक साधारण परिवार से थीं।

इस वजह से नहीं हुआ विवाह

Pic Credit: Social Media

