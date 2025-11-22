By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 22, 2025

सीताफल और शरीफा में क्या अंतर है, यहां जानिए

शरीफा और सीताफल को कई लोग एक ही समझते हैं।

वहीं, कुछ लोग मानते हैं कि शरीफा और सीताफल अलग-अलग होता है।

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर शरीफा और सीताफल में क्या अंतर है।

बता दें कि शरीफा को इंग्लिश में  Custard Apple कहा जाता है।

वहीं, सीताफल को भी अंग्रेजी में  Custard Apple ही कहा जाता है।

असल में शरीफा और सीताफल में कोई अंतर नहीं है।

यह एक ही फल है जिसे कुछ जगहों पर शरीफा कहा जाता है, वहीं कुछ जगहों पर सीताफल।

सीताफल यानी शरीफा अक्टूबर-नवंबर में मॉर्केट में पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

यह सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है। यह बेहद स्वादिष्ट भी होता है।

