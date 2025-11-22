By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
सीताफल और शरीफा में क्या अंतर है, यहां जानिए
शरीफा और सीताफल को कई लोग एक ही समझते हैं।
शरीफा और सीताफल
वहीं, कुछ लोग मानते हैं कि शरीफा और सीताफल अलग-अलग होता है।
अलग-अलग
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर शरीफा और सीताफल में क्या अंतर है।
अंतर क्या है?
बता दें कि शरीफा को इंग्लिश में Custard Apple कहा जाता है।
अंग्रेजी नाम
वहीं, सीताफल को भी अंग्रेजी में Custard Apple ही कहा जाता है।
Custard Apple
असल में शरीफा और सीताफल में कोई अंतर नहीं है।
कोई अंतर नहीं
यह एक ही फल है जिसे कुछ जगहों पर शरीफा कहा जाता है, वहीं कुछ जगहों पर सीताफल।
एक ही फल के अलग-अलग नाम
सीताफल यानी शरीफा अक्टूबर-नवंबर में मॉर्केट में पर्याप्त मात्रा में मिलता है।
इस मौसम में उपलब्ध
यह सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है। यह बेहद स्वादिष्ट भी होता है।
सेहत के लिए लाभकारी
अनार का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है?
Click Here