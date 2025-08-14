By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 14, 2025
Sports
अपनी पत्नी से उम्र में इतने साल छोटे हैं सुरेश रैना
भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं।
सुरेश रैना
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आज हम आपको उनकी वाइफ से मिलाते हैं।
उनकी वाइफ
Pic Credit: Social Media
सुरेश रैना की वाइफ का नाम प्रियंका चौधरी है। इस कपल ने साल 2015 में शादी की थी।
प्रियंका चौधरी
Pic Credit: Social Media
3 अप्रैल 2015 को यह कपल शादी के बंधन में बंधा था।
शादी की तारीख
Pic Credit: Social Media
सुरेश रैना और उनकी वाइफ की उम्र में कितना अंतर है यह सवाल ज्यादातर लोगों के मन में आ सकता है।
उम्र में है कितना अंतर
Pic Credit: Social Media
सुरेश रैना की वाइफ प्रियंका चौधरी का जन्म 18 जून, 1986 में हुआ था।
प्रियंका का जन्म
Pic Credit: Social Media
वे एक उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मौजूदा समय में उनकी उम्र 39 साल 1 महीना और 27 दिन है।
39 साल है उम्र
Pic Credit: Social Media
सुरेश रैना की बात करें तो उनका जन्म 27 नवंबर 1986 को मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था।
सुरेश रैना का जन्म
Video Credit: Social Media
मौजूदा समय में रैना की उम्र 38 साल 8 महीने और 18 दिन है। सुरेश रैना की वाइफ उनसे उम्र में 5 महीने 9 दिन बड़ी हैं।
इतने साल बड़ी हैं पत्नी
Pic Credit: Social Media
