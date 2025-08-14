By Vimlesh Kumar Bhurtiya 
PUBLISHED August 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

अपनी पत्नी से उम्र में इतने साल छोटे हैं सुरेश रैना

भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं।

सुरेश रैना

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आज हम आपको उनकी वाइफ से मिलाते हैं।

उनकी वाइफ

Pic Credit: Social Media

सुरेश रैना की वाइफ का नाम प्रियंका चौधरी है। इस कपल ने साल 2015 में शादी की थी।

प्रियंका चौधरी

Pic Credit: Social Media

3 अप्रैल 2015 को यह कपल शादी के बंधन में बंधा था।

शादी की तारीख

Pic Credit: Social Media

सुरेश रैना और उनकी वाइफ की उम्र में कितना अंतर है यह सवाल ज्यादातर लोगों के मन में आ सकता है।

उम्र में है कितना अंतर

Pic Credit: Social Media

सुरेश रैना की वाइफ प्रियंका चौधरी का जन्म 18 जून, 1986 में हुआ था।

प्रियंका का जन्म

Pic Credit: Social Media

वे एक उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मौजूदा समय में उनकी उम्र 39 साल 1 महीना और 27 दिन है।

39 साल है उम्र 

Pic Credit: Social Media

सुरेश रैना की बात करें तो उनका जन्म 27 नवंबर 1986 को मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था।

सुरेश रैना का जन्म 

Video Credit: Social Media

मौजूदा समय में रैना की उम्र 38 साल 8 महीने और 18 दिन है। सुरेश रैना की वाइफ उनसे उम्र में 5 महीने 9 दिन बड़ी हैं।

इतने साल बड़ी हैं पत्नी

Pic Credit: Social Media

वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक ODI शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज

 Click Here