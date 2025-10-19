By Vimlesh Kumar Bhurtiya
पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितने पैसे मिलते हैं?

भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है।

पद्म पुरस्कार हर साल भारत सरकार 25 जनवरी को घोषित करती है। 

बाद में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में इसे दिया जाता है।

पद्म पुरस्कारों की शुरुआत साल 1954 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इसे देने की परंपरा जारी है।

कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पद्म पुरस्कारों के साथ कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। 

पद्म विभूषण सम्मान पाने वाली विशिष्ट हस्तियों को मेडल और प्रमाणपत्र राष्ट्रपति देते हैं। साथ ही एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है।

पद्म विभूषण एक नागरिक सम्मान है, कोई पदवी नहीं। नियमानुसार नाम के आगे या पीछे इसे नहीं लगाया जा सकता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है।

पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, मेडिसिन, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं तकनीक, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली हस्तियों को दिए जाते हैं।

