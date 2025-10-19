By Vimlesh Kumar Bhurtiya
पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितने पैसे मिलते हैं?
भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है।
पद्म विभूषण
पद्म पुरस्कार हर साल भारत सरकार 25 जनवरी को घोषित करती है।
25 जनवरी को घोषणा
बाद में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में इसे दिया जाता है।
राष्ट्रपति के हाथों किया जाता है सम्मानित
पद्म पुरस्कारों की शुरुआत साल 1954 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इसे देने की परंपरा जारी है।
1954 में हुई थी शुरुआत
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पद्म पुरस्कारों के साथ कितनी धनराशि प्रदान की जाती है।
कितनी धनराशि मिलती है?
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पाने वाले शख्स को कितना पैसा मिलता है।
जानिए
पद्म विभूषण सम्मान पाने वाली विशिष्ट हस्तियों को मेडल और प्रमाणपत्र राष्ट्रपति देते हैं। साथ ही एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है।
मेडल और प्रमाण पत्र
पद्म विभूषण एक नागरिक सम्मान है, कोई पदवी नहीं। नियमानुसार नाम के आगे या पीछे इसे नहीं लगाया जा सकता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है।
नहीं दी जाती है कोई धनराशि
पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, मेडिसिन, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं तकनीक, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली हस्तियों को दिए जाते हैं।
इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार
