पद्म भूषण पुरस्कार विजेता को कितने रुपये मिलते हैं?
पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है।
तीसरा बड़ा नागरिक सम्मान
पद्म पुरस्कारों की शुरुआत साल 1954 में की गई थी।
1954 में हुई शुरुआत
पद्म पुरस्कार हर साल 25 जनवरी को घोषित किए जाते हैं।
हर साल इस दिन होती है घोषणा
बाद में एक समारोह में राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रपति के हाथों किया जाता है सम्मानित
आप लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि पद्म भूषण पाने वाले व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है?
कितनी धनराशि मिलती है?
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है।
जानिए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म भूषण एक नागरिक सम्मान है।
नागरिक सम्मान
इसे पाने वाली विशिष्ट हस्तियों को राष्ट्रपति के हाथों मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है।
मेडल और प्रमाण पत्र
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता किसी भी व्यक्ति को धनराशि नहीं दी जाती है। बता दें यह पुरस्कार को पदवी नहीं है। इसे नाम के आगे और पीछे नहीं लगाया जाता है।
नहीं दी जाती कोई धनराशि
