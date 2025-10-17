By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

पद्म भूषण पुरस्कार विजेता को कितने रुपये मिलते हैं?

पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है।

तीसरा बड़ा नागरिक सम्मान

Pic Credit: Social Media

पद्म पुरस्कारों की शुरुआत साल 1954 में की गई थी।

1954 में हुई शुरुआत

Pic Credit: Social Media

पद्म पुरस्कार हर साल 25 जनवरी को घोषित किए जाते हैं।

हर साल इस दिन होती है घोषणा

Pic Credit: Social Media

बाद में एक समारोह में राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रपति के हाथों किया जाता है सम्मानित

Pic Credit: Social Media

आप लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि पद्म भूषण पाने वाले व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है?

कितनी धनराशि मिलती है?

Video Credit: Social Media

ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है।

जानिए 

Pic Credit: Social Media

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म भूषण एक नागरिक सम्मान है। 

नागरिक सम्मान

Pic Credit: Social Media

इसे पाने वाली विशिष्ट हस्तियों को राष्ट्रपति के हाथों मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है।

मेडल और प्रमाण पत्र

Pic Credit: Social Media

पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता किसी भी व्यक्ति को धनराशि नहीं दी जाती है। बता दें यह पुरस्कार को पदवी नहीं है। इसे नाम के आगे और पीछे नहीं लगाया जाता है।

नहीं दी जाती कोई धनराशि

Pic Credit: Social Media

ODI में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज

 Click Here