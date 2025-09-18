उस जमाने में नहीं था सीमेंट, फिर कैसे बन गया ताजमहल?
ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी खूबसूरती देखती ही बनती है।
ताजमहल
ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था।
मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया
इसका निर्माण साल 1632 में शुरू हुआ था। 22 साल बाद 1652 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था।
निर्माण कार्य का समय
ताजमहल के निर्माण कार्य में 20 हजार से अधिक मजदूर लगे थे। यह 42 एकड़ की जमीन पर आगरा में यमुना नदी के किनारे बनाया गया है।
42 एकड़ जमीन पर बना है
इतने सुंदर ताजमहल को देखकर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि उस समय बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट तो था नहीं तो फिर इतना बड़ा ताजमहल कैसे बना है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।
सीमेंट नहीं था फिर कैसे बना?
इसके निर्माण में प्रयोग होने वाले सफेद पत्थर राजस्थान के मकराना से लाए गए थे।
राजस्थान के मकराना से लाए गए पत्थर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीमेंट के आविष्कार से पहले निर्माण कार्य के लिए चूना मोर्टार का प्रयोग किया जाता था।
चूना मोर्टार का किया गया प्रयोग
ताजमहल में पत्थरों की जुड़ाई, प्लास्टर आदि कार्यों के लिए भी चूना मोर्टार का प्रयोग किया गया था। पत्थरों को जोड़ने के लिए गुड़, बताशा, उड़द की दाल, दही, बेलगिरी का पानी, जूट और छोटे कंकड़ों को मिलाकर विशेष मोर्टार तैयार किया गया था।
इस्तेमाल हुईं ये चीजें
जानकारी के मुताबिक, इसके कीमती पत्थरों को जड़ने के लिए Pietra Dura तकनीक का इस्तेमाल हुआ था।
कीमती पत्थरों को जोड़ने के लिए तकनीक
