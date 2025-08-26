By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 25, 2025
दिल्ली नहीं, भारत के इस शहर में है देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन
दिल्ली का हौज खास मेट्रो स्टेशन पहले सबसे गहरा था, लेकिन अब कोलकाता का हावड़ा मेट्रो स्टेशन इस रिकॉर्ड का मालिक है। आइए जानें इसकी खासियत।
हावड़ा: देश का सबसे गहरा मेट्रो
हावड़ा मेट्रो स्टेशन जमीन से 33 मीटर नीचे बना है, जो इसे भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाता है। यह दिल्ली के हौज खास (29 मीटर) से भी गहरा है।
33 मीटर की गहराई
हावड़ा मेट्रो स्टेशन कोलकाता की ईस्ट-वेस्ट मेट्रो लाइन का हिस्सा है, जो हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। यह भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो है।
देश का पहला अंडरवाटर मेट्रो
हावड़ा मेट्रो स्टेशन 5 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसमें 4 भूमिगत स्तर हैं। यह न केवल गहरा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन भी है।
सबसे बड़ा और गहरा स्टेशन
स्टेशन में 18 एस्केलेटर, 8 लिफ्ट और 7 प्रवेश-निकास द्वार हैं। यह सुरंग वेंटिलेशन सिस्टम और पार्किंग सुविधा से भी सुसज्जित है।
हाई-टेक सुविधाएं
दिल्ली का हौज खास मेट्रो स्टेशन, जो 29 मीटर गहरा है, पहले देश का सबसे गहरा स्टेशन था। हावड़ा ने इसे पीछे छोड़ दिया।
हौज खास का टूटा रिकॉर्ड
हावड़ा मेट्रो स्टेशन की मजबूती के लिए डी-वॉल तकनीक का उपयोग किया गया है, जो गहरी नींव और स्थिरता सुनिश्चित करती है।
मजबूत नींव के लिए डी-वॉल
हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड खंड में मेट्रो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करती है। यह इंजीनियरिंग का कमाल है।
हुगली नदी के नीचे सुरंग
पुणे का सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन (33.1 मीटर) और चेन्नई का थिरुमायलाई स्टेशन (35 मीटर) जल्द ही हावड़ा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।
भविष्य में नया रिकॉर्ड?
हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा और सबसे बड़ा स्टेशन है। यह कोलकाता की प्रगति और भारतीय रेलवे की तकनीकी उन्नति का प्रतीक है।
हावड़ा: इंजीनियरिंग का चमत्कार
