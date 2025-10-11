By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

2025 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना से जुड़ी 10 प्रमुख बातें

साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें शांति स्थापना, लोकतंत्र की रक्षा और वैश्विक संघर्षों को कम करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आइए मारिया कोरिना माचाडो के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।

नोबेल शांति पुरस्कार

Pic Credit: Social Media

नोबेल प्राइज की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, मारिया कोरीना माचाडो ने वेनेजुएला में लगातार बढ़ते सत्ता के दबाव के विरुद्ध लोकतंत्र के संघर्ष का नेतृत्व किया है।

लोकतंत्र के संघर्ष का नेतृत्व किया

Pic Credit: Social Media

मारिया कोरीना मचाडो वेनेज़ुएला की रहने वाली हैं। वे एक इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं।

इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता

Pic Credit: Social Media

बता दें कि उन्होंने इंजीनियरिंग और फाइनेंस की पढ़ाई की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत व्यापार जगत से की थी।

व्यापार से की करियर की शुरुआत

Pic Credit: Social Media

हालांकि, जल्द ही उन्होंने समाजसेवा और राजनीति का मार्ग चुना। इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि वे अपने देश के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें।

समाजसेवा का चुना रास्ता

Pic Credit: Social Media

मारिया कोरीना ने 1992 में एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन कराकास में बेघर बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है। इस फाउंडेशन की वजह से उन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में अच्छी पहचान बनाई।

एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की

Pic Credit: Social Media

मारिया ने साल 2002 में सुमाते (Súmate) नाम के संगठन की सह-स्थापना की। यह संगठन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए काम करता है।

सुमाते की स्थापना

Pic Credit: Social Media

साल 2010 में वे काफी लोकप्रिय हुईं, क्योंकि वे इस वर्ष रिकॉर्ड मतों से वेनेज़ुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य चुनी गईं।

2010 में हुईं लोकप्रिय

Pic Credit: Social Media

2014 में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की आवाज उठाने के कारण सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया। उन्होंने साल 2017 में सोय वेनेज़ुएला नामक गठबंधन की स्थापना में मदद की। इस गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करने वालों समूहों को एकजुट करना और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करना था।

2014 में सरकार ने पद से हटाया

Pic Credit: Social Media

वेनेजुएला के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए साल 2023 में मारिया ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, लेकिन सरकार ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया। उन्होंने इसके बावजूद विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन किया।

राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी

Pic Credit: Social Media

एक ही झटके में गिल ने तोड़ दिया कोच गंभीर का रिकॉर्ड, शतकों के मामले में निकले आगे

 Click Here