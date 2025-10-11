By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 11, 2025
LIVE HINDUSTAN News
2025 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना से जुड़ी 10 प्रमुख बातें
साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें शांति स्थापना, लोकतंत्र की रक्षा और वैश्विक संघर्षों को कम करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आइए मारिया कोरिना माचाडो के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।
नोबेल शांति पुरस्कार
नोबेल प्राइज की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, मारिया कोरीना माचाडो ने वेनेजुएला में लगातार बढ़ते सत्ता के दबाव के विरुद्ध लोकतंत्र के संघर्ष का नेतृत्व किया है।
लोकतंत्र के संघर्ष का नेतृत्व किया
मारिया कोरीना मचाडो वेनेज़ुएला की रहने वाली हैं। वे एक इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं।
इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता
बता दें कि उन्होंने इंजीनियरिंग और फाइनेंस की पढ़ाई की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत व्यापार जगत से की थी।
व्यापार से की करियर की शुरुआत
हालांकि, जल्द ही उन्होंने समाजसेवा और राजनीति का मार्ग चुना। इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि वे अपने देश के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें।
समाजसेवा का चुना रास्ता
मारिया कोरीना ने 1992 में एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन कराकास में बेघर बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है। इस फाउंडेशन की वजह से उन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में अच्छी पहचान बनाई।
एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना की
मारिया ने साल 2002 में सुमाते (Súmate) नाम के संगठन की सह-स्थापना की। यह संगठन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए काम करता है।
सुमाते की स्थापना
साल 2010 में वे काफी लोकप्रिय हुईं, क्योंकि वे इस वर्ष रिकॉर्ड मतों से वेनेज़ुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य चुनी गईं।
2010 में हुईं लोकप्रिय
2014 में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की आवाज उठाने के कारण सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया। उन्होंने साल 2017 में सोय वेनेज़ुएला नामक गठबंधन की स्थापना में मदद की। इस गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करने वालों समूहों को एकजुट करना और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करना था।
2014 में सरकार ने पद से हटाया
वेनेजुएला के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए साल 2023 में मारिया ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, लेकिन सरकार ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया। उन्होंने इसके बावजूद विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन किया।
राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी
