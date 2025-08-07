By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Lifestyle

मशरूम साफ करने के स्मार्ट टिप्स!

मशरूम को सही तरीके से साफ करना जरूरी है ताकि उनका स्वाद बना रहे और गंदगी भी निकल जाए।

मशरूम

Photo: Adobe Stock

सबसे पहले, मशरूम को हल्के हाथ से पानी के नीचे धो लें ताकि ऊपरी गंदगी हट जाए।

1

Photo: Adobe Stock

एक नरम ब्रश का इस्तेमाल करके मशरूम की सतह को धीरे से साफ करें।

2

Photo: Adobe Stock

नमक के पानी में मशरूम को कुछ मिनटों के लिए भिगोकर रखें, फिर साफ पानी से धो लें।

3

Photo: Adobe Stock

सिरके का घोल बनाकर मशरूम को उसमें डुबोएं, यह कीटाणुओं को मारने में मदद करता है।

4

Photo: Adobe Stock

किचन टॉवल का इस्तेमाल करके मशरूम को धीरे से पोंछें, यह अतिरिक्त नमी को सोख लेगा।

5

Photo: Adobe Stock

बेकिंग सोडा का उपयोग करके मशरूम की सफाई करें, यह गंदगी और धब्बों को हटाने में कारगर है।

6

Photo: Adobe Stock

सही तरीके से साफ किए गए मशरूम स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर होते हैं।

हेल्दी और टेस्टी

घर में चुकंदर उगाने के सरल उपाय

 Click Here