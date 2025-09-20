By Shubhangi Gupta
बिना तेल इन 5 तरीकों से तलें करारे पापड़!
पापड़ भारतीय भोजन का एक लोकप्रिय हिस्सा है जिसे तेल में तलकर बनाया जाता है।
पापड़ को बिना तेल के फ्राई करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और कई तरीकों से आप ऑयल फ्री पापड़ बना सकते हैं।
माइक्रोवेव: पापड़ को माइक्रोवेव सेफ प्लेट पर रखें और 30-60 सेकंड तक गरम करें।
गैस टॉप: गैस पर धीमी आंच में पापड़ को सीधे भूनें, चिमटे का उपयोग करें।
एयर फ्रायर: पापड़ को एयर फ्रायर में डालें और कुछ मिनटों के लिए पकाएं।
इसके अलावा सूरज की रोशनी में पापड़ को सुखाकर भी क्रिस्पी बनाया जा सकता है।
कढ़ाई में नमक गरम करें और फिर उसमें पापड़ को कुरकुरा हो जाने तक अलट-पलट करके सेंकें।
अब आप भी इन तरीकों से घर पर स्वादिष्ट और क्रिस्पी पापड़ बिना तेल के बना सकते हैं।
