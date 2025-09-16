By Shubhangi Gupta
प्याज की बदबू से छुटकारा पाएं, 5 नुस्खे!

प्याज काटते समय हाथों में बदबू आ जाती है। इसे दूर करने के आसान उपाय जानें।

किचन हैक्स

स्टेनलेस स्टील का उपयोग: प्याज काटने के बाद हाथों को स्टेनलेस स्टील के बर्तन से रगड़ें।

नींबू का रस: प्याज काटने के बाद हाथों को नींबू के रस से धोएं, दुर्गंध दूर होगी।

बेकिंग सोडा: हाथों पर बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट लगाकर धोएं, स्मेल दूर होगी।

कॉफी ग्राउंड्स: हाथों पर कॉफी की पिसी हुई बीन्स से स्क्रब करें, यह प्राकृतिक डिओडोराइजर है।

सिरका: हाथों को सिरके में भिगोकर रखें और फिर धो लें।

प्याज काटते समय पानी में भिगोएं, इससे भी स्मेल कम होती है।

इन उपायों से प्याज की बदबू से आसानी से छुटकारा पाएं और किचन में स्वच्छता बनाए रखें।

