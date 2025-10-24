By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 24, 2025
किस जानवर का मांस खाते हैं पाकिस्तान के सैनिक, आपने कभी सोचा नहीं होगा
पाकिस्तान के सैनिक किस जानवर का मांस खाते हैं यह सवाल कई लोगों के मन में हो सकता है।
पाकिस्तान सैनिकों का भोजन
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए किस जानवर का मांस खाते हैं?
पाकिस्तान में मांस को बहुत चाव से खाया जाता है।
भोजन का अहम हिस्सा है मांस
पाकिस्तान में चाहे आम नागरिक हों या सैनिक, ज्यादातर के भोजन में मांस का हिस्सा ही अधिक होता है।
सैनिक और आम नागरिक सभी
पाकिस्तानी सैनिकों का खाना उनकी ड्यूटी, इलाका और मौसम के अनुसार बदलता रहता है।
मौसम के अनुसार खानपान
पाकिस्तान के सैनिकों के आहार में मांस का प्रमुख स्थान है।
मांस आहार में जरूर रहता है शामिल
ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिकों को बकरे का मांस यानी मटन बहुत पसंद है और वे इसे बड़े चाव से खाते हैं।
बकरे का मांस
ठंडे इलाकों में तैनात पाकिस्तानी सैनिक बीफ को अधिक पसंद करते हैं। उनका मानना है कि इससे ऊर्जा मिलती है।
बीफ
मुर्गे का मांस यानी चिकन पाकिस्तानी सैनिकों के रोजाना के भोजन का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान सैनिक भेड़ का मीट भी खाते हैं।
चिकन और भेड़ का मांस
