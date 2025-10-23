By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 23, 2025
बेहद जहरीला है यह सांप, खुद के लिए बनाता है घोंसला
किंग कोबरा धरती पर सबसे जहरीला सांप माना जाता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले, तो इंसान की मौत तक हो जाती है।
किंग कोबरा
लेकिन यह ज्यादातर अपने जैसे अन्य सांपों का ही शिकार करता है। जिनमें करैत और अन्य कोबरा शामिल है। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स जानते हैं।
फैक्ट्स
किंग कोबरा की औसतन उम्र जंगल में 20 से 25 साल होती है। हालांकि अगर इन्हें कैद में रखा जाए और सही देखभाल, भोजन और इलाज मिले तो यह 30 साल तक भी जी सकते हैं।
उम्र
इसकी उम्र पर एनवायरमेंट, भोजन की उपलब्धता और शिकारी जीवों का असर पड़ता है।
प्रभाव
किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अंडे देने से पहले खुद घोंसला बनाता है।
घोंसला बनाते हैं
मादा कोबरा, सूखे पत्तों और टहनियां में घोंसला बनाकर अंडों की सुरक्षा करती है और उनके फूटने तक पहरा देती है।
मादा कोबरा
अगर किंग कोबरा को अपने आस पास खतरा महसूस हो तो किंग कोबरा अपने शरीर का एक तिहाई हिस्सा ऊपर उठा सकता है।
क्षमता
इसका फन फैलाना और गहरी गूंज जैसी फुफकार इसे और भी डरावना बना देती है।
फन
किंग कोबरा न केवल जमीन पर बल्कि पानी में तैरने और पेड़ पर चढ़ने में भी माहिर होता है। यह अपने शिकार के लिए नदी, दलदली इलाकों और जंगलों तक घूमता है।
पेड़ पर चढ़ने में माहिर
किंग कोबरा की पाचन क्रिया इतनी धीमी और कारगर होती है कि एक बार भोजन करने के बाद यह हफ्तों या महीनों तक बिना खाए रह सकता है।
बिना खाए हफ्तों रह सकते हैं
