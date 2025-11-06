By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 06, 2025

खरमास में शुभ कार्य क्यों नहीं होते हैं, जानें कब से हो रहा है शुरू?

हिंदू धर्म में खरमास की अवधि का बहुत महत्व है। ये पूरे एक माह की अवधि होती है। इस दौरान शादी, मुंडन या जनेऊ जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं।

खरमास की अवधि

खरमास साल में दो बार लगता है। एक बार जब सूर्य देव गुरु की राशि धनु में गोचर करते हैं और दूसरी बार जब वो गुरु की ही राशि मीन में गोचर करते हैं।

कब लगता है खरमास

ऐसा दिसंबर और मार्च के महीनों में होता है। नवंबर चल रहा है और जब दिसंबर शुरू होगा, तब खरमास लग जाएगा।

दिसंबर से होगा शुरू

16 दिसंबर 2025  से खरमास लग जाएगा, जो पूरे एक माह तक रहेगा। इसका समापन 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन होगा।

तिथि

मान्यतानुसार, खरमास के समय में सूर्य की गति धीमी होती है और देव गुरु बृहस्पति की शक्तियां और शुभता में कमी आ जाती है।

शुभ कार्य क्यों नहीं होते

वजह

यही वजह है कि खरमास में शुभ कार्य नहीं करते हैं।

शुभ कार्य के लिए जरूरी बात

मान्यतानुसार शुभ कार्यों को करने के लिए सूर्य पूर्ण से रूप से गतिमान होने चाहिए और देव गुरु बृहस्पति अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ शुभता प्रदान करने की स्थिति में होने चाहिए।

सूर्य और गुरु

इसे इस तरह समझें कि शुभ कार्यों को करने के लिए सूर्य और गुरु दोनों का उच्च होना जरूरी है।

क्या करें

खरमास के दौरान धार्मिक ग्रंथों का पाठ, मंत्र जाप और व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना भी शुभ फलदायी माना जाता है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

