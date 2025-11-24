By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को पूरे दिन में कितनी देर सोना चाहिए? खान सर से जानें
Pic Credit: Pexels
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए खान सर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है।
खान सर
खान सर स्टूडेंट्स को ना सिर्फ पढ़ाते हैं, बल्कि समय-समय पर जब वे मार्ग से भटकने लगते हैं तब उन्हें गाइड भी करते हैं।
शिक्षक और मार्गदर्शक
पढ़ाई को लेकर खान सर स्टूडेंट्स को तरह-तरह के टिप्स देते हैं। वे बताते हैं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
टिप्स
Pic Credit: Social Media
खान सर स्टूडेंट्स को ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाने की सलाह देते हैं।
एकाग्रता जरूरी
प्रतीकात्मक तस्वीर
खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे स्टूडेंट्स को कितने घंटे सोना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं।
कितने घंटे सोना चाहिए?
प्रतीकात्मक वीडियो
खान सर वीडियो में कहते हैं कि स्टूडेंट्स को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इतनी नींद पर्याप्त होती है।
6 से 8 घंटे की नींद
प्रतीकात्मक तस्वीर
खान सर दिन में सोने वाले विद्यार्थियों को डांटते हुए कहते हैं कि दिन में नहीं सोना चाहिए। बार-बार दिन में सोने की आदत को सुधार लें और रात में नींद लें।
दिन में ना सोएं
प्रतीकात्मक तस्वीर
खान सर कहते हैं कि दिन में सोने की जरूरत उनको पड़ती है, जो फिजिकल हार्डवर्क करते हैं, जैसे- मजदूर किसान आदि।
इन लोगों को जरूरत
प्रतीकात्मक तस्वीर
खान सर से इतर हेल्थ के नजरिए से भी देखा जाए, तो कई डॉक्टर व्यक्ति को 7 से 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं।
डॉक्टर की राय
प्रतीकात्मक तस्वीर
बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए फॉलो करें Physics Wallah अलख पांडे के ये टिप्स
Click Here