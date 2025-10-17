By Mohit
PUBLISHED Oct 17, 2025
पुरानी गाड़ी लेते समय ये टिप्स रखें याद
कई लोगों की इच्छा होती है कि उनके पास खुद की एक गाड़ी हो मगर बजट कम होने के वजह से वे पुरानी गाड़ी खरीदते हैं।
बजट कम
पुरानी गाड़ी लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा न हो।
पछतावा न हो
पुरानी गाड़ी सिर्फ चमक देखकर नहीं खरीदनी चाहिए। इंजन की परफार्मेंस को चेक करें। बेहतर होगा कि साथ में एक मैकेनिक को ले जाएं।
चमक के अलावा
जो कार आप ले रहे हैं कहीं वह एक्सीडेंटल तो नहीं। मैकेनिक को इसकी जांच करने के लिए भी कहे।
एक्सीडेंटल तो नहीं
पुरानी कार की टेस्ट ड्राइविंग करते वक्त विंडो ओपन रखें और ये जांच करें की कहीं किसी तरह की आवाज तो नहीं आ रही।
टेस्ट ड्राइव
टेस्ट ड्राइव के वक्त कुछ दूरी तक गाड़ी जरूर चलाएं। इसका फायदा ये होगा कि आप कार के स्विच, ब्रेक, क्लच, गियर, एक्सीलरेटररे समेत अन्य फंक्शंस को चेक कर सकेंगे।
हो जाएगा अंदाजा
ऐसे में ब्रेकिंग और सस्पेंशन को भी अच्छे से चेक करें। पुरानी गाड़ी की माइलेज पहले जैसे नहीं होती है तो ध्यान रहे कि माइलेज की जानकारी जरूर लें।
माइलेज पता करें
गाड़ी के एसी और हीटर की भी जांच करें। दोनों ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं।
एसी और हीटर
गाड़ी का पेंट कैसा है ये भी चेक करें। गाड़ी में दोबारा पेंट हुआ है या नहीं ये भी मालिक से पूछे या खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
पेंट
गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है ये भी अहम होता है। 2 से 3 लाख किलोमीटर चल चुकी गाड़ी को लेना सही नहीं माना जाता है।
कितनी चल चुकी है
