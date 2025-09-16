लैपटॉप को क्लीन करने का सही तरीका

लैपटॉप

के

कीबोर्ड

एरिया

के ऊपर तो कतई किसी

लिक्विड

का इस्तेमाल न करें। अगर

कीबोर्ड

क्लीन

करना चाहते हैं तो ज्यादा जोर देकर बटन को न दबाएं।