लैपटॉप को क्लीन करने का सही तरीका

लैपटॉप क्लीन करते वक्त आपको कुछ बातों का विशेषतौर पर ध्यान रखना चाहिए नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है।

विशेषतौर पर ध्यान

लैपटॉप को क्लीन करने से पहले इसे स्विच ऑफ कर दें। इसके बाद पावर सोर्स से अनप्लग कर दें। 

स्विच ऑफ कर दें

क्लीनिंग के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें वरना स्क्रैच लगना तय है।

माइक्रोफाइबर कपड़ा

स्क्रीन क्लीनर का डायरेक्ट लैपटॉप की डिस्प्ले पर छिड़काव न करें वरना लिक्विड स्क्रीन के अंदर घुस गया तो परमानेंट डैमेज कर देगा।

लिक्विड का छिड़काव 

सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि आप स्क्रीन क्लीनर का माइक्रोफाइबर कपड़े पर छिड़काव करें और फिर लैपटॉप की स्क्रीन साफ करें।

सुरक्षित तरीका

स्क्रीन पर ज्यादा दबाव न डालें वरना स्क्रीन टूट सकती है या फिर खराब हो सकती है।

दबाव न डालें

लैपटॉप स्क्रीन की साइड में जम चुकी धूल को हटाने के लिए किसी मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें।

स्क्रीन की साइड

लैपटॉप के कीबोर्ड एरिया के ऊपर तो कतई किसी लिक्विड का इस्तेमाल न करें। अगर कीबोर्ड क्लीन करना चाहते हैं तो ज्यादा जोर देकर बटन को न दबाएं।

कीबोर्ड क्लीन

पोर्ट्स और वेंट्स को क्लीन करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करें।

पोर्ट्स और वेंट्स

लैपटॉप की स्क्रीन, पोर्ट्स वेंट्स और स्क्रीन की साइड को हफ्ते में एकबार जरूर क्लीन करें ताकि यह हमेशा चमकदार लगे।

नियमित अंतराल पर करें

