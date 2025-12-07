By Dheeraj Pal
सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा करते वक्त रखें इन 3 बातों का ध्यान!
लड्डू गोपाल की पूजा व सेवा मौसम के हिसाब से किया जाता है। खासकर सर्दी के मौसम में उनकी सेवा में विशेष ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है।
धर्म ग्रंथों, वेद-शास्त्रों, पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि लड्डू गोपाल की सेवा में की गई छोटी सी चूक भी उन्हें कष्ट पहुंचा सकती है
इसलिए, ठंड के मौसम में उनकी सेवा करते समय 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए इन 3 बातों के बारे में जानते हैं।
सर्दी शुरू होते ही सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव लड्डू गोपाल के स्नान में करना चाहिए।
सर्दी के दिनों में उन्हें कभी भी अत्यधिक गर्म या बिल्कुल ठंडे पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए।
ठंड से बचने के लिए जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं या बिस्तर ओढ़ते हैं, उसी तरह उनके लिए यह प्रबंध करें।
जिस प्रकार आप अपने बिस्तर पर गरम बेडशीट, रजाई या कंबल बिछाते हैं, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल के सिंहासन या बिस्तर पर भी मुलायम और गरम कंबल या चादर बिछाएं।
चंदन ठंडा होता है ऐसे में लड्डू गोपाल को ठंड के दिनों में भूल से भी चंदन न लगाएं। इससे उन्हें सर्दी लग सकती है और उनकी त्वचा रूखी हो सकती है।
वहीं, शहद का लेप लगाएं। इससे लड्डू गोपाल को गर्मी मिलेगी और त्वचा भी मुलायम बनी रहेगी।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
