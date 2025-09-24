By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
करवा चौथ स्पेशल: कटरीना कैफ स्टाइल साड़ी!
विदेशी ब्यूटी कटरीना कैफ जब भी इंडियन वियर्स में नजर आती हैं, हर बार बला की खूबसूरत लगती हैं और फैशन गोल्स भी देती हैं।
कटरीना कैफ
Instagram:
katrinakaif
इस करवा चौथ आप कटरीना के साड़ी ट्रेंड्स को जरूर फॉलो कर अपने लिए स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं।
करवा चौथ
Instagram:
katrinakaif
कटरीना ने यहां गुलाबी रंग की नेट वाली साड़ी पहनी है जिसे बखूबी स्टाइल भी किया है।
खूबसूरत
Instagram:
katrinakaif
ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच देना चाहती हैं तो कटरीना की तरह डिजाइनर ब्लाउज के साथ साड़ी को स्टाइल कर सकती हैं।
जरा हटके
Instagram:
katrinakaif
पीला रंग त्योहारों पर बहुत खिलता है और कटरीना का ये लुक भी एकदम सोबर और एलिगेंट है।
लड्डू पीला
Instagram:
katrinakaif
फ्लोरल मोटिफ्स के साथ कटरीना की ये साड़ी बेहद खूबसूरत है और करवा चौथ के लिए परफेक्ट भी।
सुर्ख लाल
Instagram:
katrinakaif
लाल या पीले रंग से कुछ हटकर पहनना चाहती हैं तो कटरीना की तरह ऑल गोल्डन साड़ी चुन सकती हैं, स्टाइलिश लुक मिलेगा।
गोल्डन गर्ल
Instagram:
katrinakaif
महीन काम वाली कटरीना की ये साड़ी करवा चौथ के लिए परफेक्ट है। हैवी ज्वेलरी के साथ स्टाइल कर सकती हैं।
डिजाइनर
Instagram:
katrinakaif
सरगुन मेहता का फेस्टिव फैशन!
Click Here