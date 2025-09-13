By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 12, 2025

काशी के इस कुंड में करें पूजन, शांत होती हैं आत्माएं!

वाराणसी एक प्राचीन नगरी है। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसको मोक्ष की नगरी कही जाती है।

मोक्ष नगरी

ऐसी मान्यता है कि यहीं से भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था।

सृष्टि की रचना

कहते हैं यहां जो इंसान अंतिम सांस लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कई लोग अपने अंतिम समय में काशी में ही आकर बस जाते हैं।

अंतिम समय

मोक्ष नगरी में चेतगंज थाने के पास पिशाच मोचन कुंड है। मान्यता है कि यहां त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। 

अशुभ स्थिति

इसीलिये पितृ पक्ष के दिनों पिशाच मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्राद्ध की इस विधि और पिशाच मोचन तीर्थस्थली का वर्णन गरुण पुराण में भी मिलता है।

भारी भीड़

पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने इस कुंड को पिशाच मोचन का वरदान दिया है, ताकि जो कोई भी श्रद्धा से यहां स्नान और पूजा करे, उसके जीवन से अशुभ बाधाएं दूर हों।

अशुभ बाधाएं दूर

कुंड के पास पीपल का एक पुराना वृक्ष है और इसी पर भटकती आत्माओं को बैठाया जाता है। उनका ऋण उतारने के लिए वृक्ष पर सिक्का भी बांधा जाता है।

पीपल का वृक्ष

इस कर्म से पितरों के सभी उधार उतर जाते हैं और वे बाधाओं से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं।

मोक्ष की प्राप्ति

मान्यता है कि इस कुंड में एक बार स्नान करने से काशी में 100 बार स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।

पुण्य

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

