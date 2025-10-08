By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 10, 2025

करवा चौथ स्पेशल: टीवी सितारों की रौनक

करवा चौथ का त्योहार भारतीय महिलाओं के लिए विशेष होता है जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।

करवा चौथ

Instagram: debinabon

टीवी अभिनेत्रियां इस दिन को और भी खास बनाती हैं, अपने शानदार लुक्स और अनोखे अंदाज के साथ।

टीवी एक्ट्रेसेस

Instagram: divyankatripathidahiya

अभिनेत्रियां डिजाइनर साड़ियों और लहंगों में नजर आती हैं जो उनके व्यक्तित्व को निखारते हैं और फैशन ट्रेंड्स भी सेट करते हैं।

फैशनेबल

Instagram: sarya12

हाथों में मेहंदी, खूबसूरत गहने और चमकती बिंदियां उनके त्योहारी लुक को पूरा करती हैं।

खूबसूरत

Instagram: divyankatripathidahiya

सोशल मीडिया पर अभिनेत्रियों के करवा चौथ लुक्स की तस्वीरें और वीडियो उनके प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय होते हैं।

सोशल मीडिया

कुछ अभिनेत्रियां अपने पतियों के साथ खास पलों को साझा करती हैं जो उनके रिश्ते की मिठास को दर्शाता है।

कपल गोल्स

Instagram: sargunmehta

अनुष्ठानों के दौरान चांद को देखने की परंपरा और पति से पानी पीने की रस्म भी खूबसूरती से मनाई जाती है।

चांद...

Instagram: lokhandeankita

इन अभिनेत्रियों के लुक्स से प्रेरणा लेकर, आप भी अपने करवा चौथ के त्योहार को और भी खास बना सकती हैं।

खास दिन

Instagram: divyankatripathidahiya

