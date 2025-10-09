By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 09, 2025
करवा चौथ:
परफेक्ट
मेकअप के लिए 5
स्टेप्स
विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार बहुत खास होता है, वो खूब सजती-संवरती हैं। परफेक्ट लुक के लिए ये 5 स्टेप फॉलो कर सकती हैं।
करवा चौथ मेकअप
क्लींजिंग
- सबसे पहले
स्किन
को
क्लीन
करना बहुत जरूरी होता है। त्वचा को अच्छे से साफ करने के बाद ही मेकअप
प्रोडक्ट
लगाना शुरू करें।
1
प्राइमर
- किसी भी
परफेक्ट
मेकअप की शुरुआत हमेशा
प्राइमर
से ही होती है। इसके लिए अच्छा
प्राइमर
चुनें और चेहरे पर एक समान लगाएं।
2
फाउंडेशन और कंसीलर- फाउंडेशन और कंसीलर स्किन टोन से मैच करता हुआ ही लें। चेहरे पर लगाएं और अच्छी तरह ब्लेंड करें।
3
Video: Pexels
आई मेकअप - काजल और
आईलाइनर
आंखों को खूबसूरत
शेप
देते हैं। वहीं,
आईलैशेज
को
परफेक्ट
लुक देने के लिए
मस्कारा
लगाएं।
4
लिप कलर अपनी ड्रेस के रंग के अनुसार चुनें। गहरे रंग की ड्रेस है तो न्यूड शेड चुनें और पेस्टल कलर की ड्रेस है तो थोड़ी डार्क लिपस्टिक चुन सकते हैं।
5
बिंदी-सिंदूर के बिना सोलह
श्रंगार
पूरे नहीं होते।
छोटी-सी बिंदी जरूर लगाएं और मांग में सिंदूर भरकर लुक पूरा करें।
बिंदी, सिंदूर
Instagram:
bsonarika
बालों को खुला रखना चाहती हैं तो उन्हें हल्का कर्ल कर सकती हैं। इसके अलावा गजरा लगाकर जूड़ा भी बना सकती हैं।
हेयरस्टाइल
