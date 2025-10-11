By Shubhangi Gupta
करवा चौथ 2025: टीवी एक्ट्रेसेस के क्लासी लुक्स
विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार बहुत खास होता है, टीवी एक्ट्रेसेस भी इसे पूरी धूमधाम से मनाती हैं।
करवा चौथ 2025
दिशा परमार- फूशिया पिंक कलर की सिल्क साड़ी में दिशा का लुक एकदम सोबर और एलिगेंट है।
अंकिता लोखंडे- अंकिता ने इस बार मिनिमल लुक कैरी किया है। वाइब्रेंट कलर की इस साड़ी में उनका लुक बेहद स्टाइलिश है।
lokhandeankita
आरती सिंह- आरती सिंह के ट्रेडिशनल लुक्स खूब पसंद किए जाते हैं और यहां भी वो बहुत सुंदर लग रही हैं।
artisingh5
हिना खान- हिना ने इस साल पहला करवा चौथ मनाया और सुर्ख लाल रंग के सूट में उनका लुक एकदम रॉयल है।
realhinakhan
सोनारिका भदोरिया- मरून रंग के इस लिबास में सोनारिका परफेक्ट करवा चौथ फैशन गोल्स दे रही हैं।
bsonarika
सुरभि ज्योति- सुरभि ने अपने लुक को बिल्कुल सिंपल रखा है। मिनिमल मेकअप, मेहंदी और सोबर सूट में वो कमाल लग रही हैं।
surbhijyoti
श्रद्धा आर्या- श्रद्धा आर्या का प्री-करवा चौथ खूब वायरल हुआ था। इस सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं।
