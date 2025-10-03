By Deepali Srivastava
करवा चौथ स्पेशल: मोनालिसा के ट्रेंडी साड़ी लुक्स

एक्ट्रेस मोनालिसा का फैशन सेंस बेहद खूबसूरत है। वह साड़ी, सूट हो या लहंगा हर लुक्स में कमाल दिखती हैं।

मोनालिसा

Instagram: monalisa

इस करवा चौथ आप मोनालिसा से साड़ी स्टाइलिंग टिप्स लेकर अपने लुक्स को सुंदर बना सकती हैं।

करवा चौथ

मोनालिसा को साड़ी पहनना काफी पसंद है। वह हर डिजाइन और स्टाइल में साड़ी पहनती हैं।

साड़ी लवर

ऑरेंज-रेड कलर की बंधनी साड़ी में मोनालिसा सुंदर लग रही है। इस साड़ी के साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना है।

बंधनी

हरे रंग की बनारसी साड़ी के साथ बैगनी फुल स्लीव्स ब्लाउज जच रहा हैै। मोनालिसा का ये लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट है।

बनारसी

सिल्क रेड

रेड कलर की सिल्क साड़ी एक्ट्रेस ने स्टाइल से कैरी की है। इस साड़ी पर एक्ट्रेस ने हैवी स्टाइल ईयरिंग्स कैरी किए हैं।

प्लेन साड़ी

गोल्डन बॉर्डर में प्लेन साड़ी भी करवा चौथ पर स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको परफेक्ट लुक देगी।

येलो बनारसी

येलो कलर की बनारसी साड़ी भी करवा के लिए अच्छी लगेगी। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी जचेगी।

