By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
करवा चौथ स्पेशल: मोनालिसा के ट्रेंडी साड़ी लुक्स
एक्ट्रेस मोनालिसा का फैशन सेंस बेहद खूबसूरत है। वह साड़ी, सूट हो या लहंगा हर लुक्स में कमाल दिखती हैं।
मोनालिसा
Instagram: monalisa
इस करवा चौथ आप मोनालिसा से साड़ी स्टाइलिंग टिप्स लेकर अपने लुक्स को सुंदर बना सकती हैं।
करवा चौथ
Instagram: monalisa
मोनालिसा को साड़ी पहनना काफी पसंद है। वह हर डिजाइन और स्टाइल में साड़ी पहनती हैं।
साड़ी लवर
Instagram: monalisa
ऑरेंज-रेड कलर की बंधनी साड़ी में मोनालिसा सुंदर लग रही है। इस साड़ी के साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना है।
बंधनी
Instagram: monalisa
हरे रंग की बनारसी साड़ी के साथ बैगनी फुल स्लीव्स ब्लाउज जच रहा हैै। मोनालिसा का ये लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट है।
बनारसी
Instagram: monalisa
सिल्क रेड
रेड कलर की सिल्क साड़ी एक्ट्रेस ने स्टाइल से कैरी की है। इस साड़ी पर एक्ट्रेस ने हैवी स्टाइल ईयरिंग्स कैरी किए हैं।
Instagram: monalisa
प्लेन साड़ी
गोल्डन बॉर्डर में प्लेन साड़ी भी करवा चौथ पर स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको परफेक्ट लुक देगी।
Instagram: monalisa
येलो बनारसी
Instagram: monalisa
येलो कलर की बनारसी साड़ी भी करवा के लिए अच्छी लगेगी। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी जचेगी।
