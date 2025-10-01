By Shubhangi Gupta
करवा चौथ स्पेशल: काजल अग्रवाल के ट्रेंडी लुक्स
काजल अग्रवाल का फैशन सेंस बेहद खास है। खासतौर पर एथनिक वियर्स में बहुत खूबसूरत दिखती हैं।
काजल अग्रवाल
Instagram:
kajalaggarwalofficial
इस करवा चौथ उनके एथनिक लुक्स को फॉलो कर अपने लिए स्टाइलिश लुक जरूर क्रिएट कर सकती हैं।
करवा चौथ स्पेशल
Instagram:
kajalaggarwalofficial
सूट से लेकर साड़ी और लहंगा तक, काजल का हर लुक खास होता है और पिक्चर परफेक्ट भी।
स्टाइल डीवा
Instagram:
kajalaggarwalofficial
फ्लोर लेंथ अनारकली सूट में काजल की तरह रॉयल लुक क्रिएट कर सकती हैं।
अनारकली
Instagram:
kajalaggarwalofficial
बनारसी या सिल्क साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी का जादू, काजल की तरह क्लासिक और स्टाइलिश लुक कैरी करें।
क्लासिक
Instagram:
kajalaggarwalofficial
भारी कढ़ाई वाले लहंगे से रॉयल और ट्रेंडी लुक मिलेगा, त्योहार को बनाएं खास।
लहंगा चोली
Instagram:
kajalaggarwalofficial
मिनिमल लुक चाहती हैं तो काजल की तरह लाल रंग की सोबर और एलिगेंट साड़ी चुन सकती हैं।
मिनिमल
Instagram:
kajalaggarwalofficial
एम्बेलिश्ड शरारा सेट्स: ये देंगे आपको एक चिक और एलिगेंट लुक।
शरारा सूट
Instagram:
kajalaggarwalofficial
