By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 01, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

करवा चौथ स्पेशल: काजल अग्रवाल के ट्रेंडी लुक्स

काजल अग्रवाल का फैशन सेंस बेहद खास है। खासतौर पर एथनिक वियर्स में बहुत खूबसूरत दिखती हैं।

काजल अग्रवाल

Instagram: kajalaggarwalofficial

इस करवा चौथ उनके एथनिक लुक्स को फॉलो कर अपने लिए स्टाइलिश लुक जरूर क्रिएट कर सकती हैं।

करवा चौथ स्पेशल

Instagram: kajalaggarwalofficial

सूट से लेकर साड़ी और लहंगा तक, काजल का हर लुक खास होता है और पिक्चर परफेक्ट भी।

स्टाइल डीवा

Instagram: kajalaggarwalofficial

फ्लोर लेंथ अनारकली सूट में काजल की तरह रॉयल लुक क्रिएट कर सकती हैं।

अनारकली

Instagram: kajalaggarwalofficial

बनारसी या सिल्क साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी का जादू, काजल की तरह क्लासिक और स्टाइलिश लुक कैरी करें।

क्लासिक

Instagram: kajalaggarwalofficial

भारी कढ़ाई वाले लहंगे से रॉयल और ट्रेंडी लुक मिलेगा, त्योहार को बनाएं खास।

लहंगा चोली

Instagram: kajalaggarwalofficial

मिनिमल लुक चाहती हैं तो काजल की तरह लाल रंग की सोबर और एलिगेंट साड़ी चुन सकती हैं।

मिनिमल

Instagram: kajalaggarwalofficial

एम्बेलिश्ड शरारा सेट्स: ये देंगे आपको एक चिक और एलिगेंट लुक।

शरारा सूट

Instagram: kajalaggarwalofficial

सुरभि चंदना के सिग्नेचर सूट स्टाइल्स

 Click Here