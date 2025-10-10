By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है?
हिंदू धर्म के मुताबिक कार्तिक मास भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। साथ ही इस माह में तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा है।
दीपक जलाने की परंपरा
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं और इसे जलाने से क्या होता है?
दीपक जलाने से क्या होता है
धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक मास विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा समय होता है और तुलसी को उनकी अति प्रिय मानी गई है।
प्रिय
मान्यता है कि कार्तिक माह की अमावस्या को तुलसी माता का जन्म हुआ था, इसलिए पूरा महीना उनकी आराधना के लिए समर्पित है।
तुलसी मां का जन्म
तुलसी के पास दीपक जलाने से हमारे घर में बिना किसी रुकावट सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
दीपक के प्रकाश से नकारात्मकता दूर होती है, जिससे घर में धन और समृद्धि बढ़ती है।
धन और समृद्धि बढ़ती है
ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह में श्री हरि विष्णु की प्रिय तुलसी जी के पूजन और उनके पास दीपक जलाने से वह जल्दी ही प्रसन्न होते हैं।
तुलसी पूजन
कार्तिक के पवित्र महीने में सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पास रोज नियम से दीपक जलाएं।
नियम
तुलसी जी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें- शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धन संपदाम्, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपं ज्योति नमोस्तुते
मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
कार्तिक माह में दीपदान करने से क्या होता है?
Click Here