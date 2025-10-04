By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 04, 2025
कार्तिक मास में क्या करें और क्या नहीं?
हिंदू धर्म में कार्तिक मास आठवां महीना होता है। इस माह का खास महत्व होता है, क्योंकि भगवान विष्णु लंबे समय के बाद नींद से जागते हैं।
8वां माह
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस माह में श्रीहरि और श्रीकृष्ण की पूजा करने से जातक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है।
शुभ फल की प्राप्ति
इस साल कार्तिक माह की शुरुआत 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक है। चलिए जानते हैं कि इस माह में क्या करें और क्या नहीं?
तिथि
मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास में श्रीहरि जल मे वास करते हैं। इस माह में श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करनी चाहिए।
किसकी करें पूजा
इस पूरे माह में तुलसी की उपासना करने के साथ सुबह और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए।
तुलसी की पूजा
इसके अलावा कार्तिक माह में रोजाना विधिवत गीता का पाठ करना चाहिए।
गीता का पाठ
कार्तिक मास में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह से अभद्र या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
क्या न करें
तन और मन से शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें। किसी भी तरह से पशु या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएं।
पवित्रता बनाएं
कार्तिक मास में श्री हरि मंत्र के नाम का जाप करना चाहिए। जो भी लोग इस माह में एक बार भी हरि नाम का जाप करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है।
श्री हरि मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
