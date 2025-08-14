By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
करिश्मा तन्ना के ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइंस!
करिश्मा तन्ना, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका स्टाइल हमेशा सुर्खियों में रहता है। वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर लुक में वो कमाल लगती हैं।
करिश्मा तन्ना
वहीं, करिश्मा के ब्लाउज डिजाइंस भी लाजवाब होते हैं। हर बार कुछ नयापन देखने को मिलता है।
ट्रेंडी ब्लाउज
करिश्मा के स्टाइलिश ब्लाउज कलेक्शन से प्रेरणा लेकर आप भी अपने वार्डरोब को ट्रेंडी बना सकते हैं।
करें ट्राई
करिश्मा का ये बोट नेकलाइन वाला ब्लाउज साड़ी के साथ खूब फब रहा है।
बोट नेक
करिश्मा ने गोल्डन साड़ी के साथ मैचिंग कोटी स्टाइल ब्लाउज टीमअप किया है जो एकदम क्लासी लुक दे रहा है।
जरा हटके
V नेकलाइन वाले ब्लाउज इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। करिश्मा की तरह आप भी ये डिजाइन चुन सकती हैं।
V नेक
सिंपल और स्टाइलिश डिजाइन चाहती हैं तो बैक साइड में डोरी लगवा सकती हैं।
बैक में डोरी
करिश्मा ने यहां साड़ी के साथ एंबेलिश्ड ब्लाउज चुना है जो एकदम यूनिक है और ग्लैमरस लुक भी दे रहा है।
एंबेलिश्ड
