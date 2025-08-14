By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 14, 2025

 Fashion

करिश्मा तन्ना के ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइंस!

करिश्मा तन्ना, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनका स्टाइल हमेशा सुर्खियों में रहता है। वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर लुक में वो कमाल लगती हैं।

करिश्मा तन्ना

Instagram: karishmaktanna

वहीं, करिश्मा के ब्लाउज डिजाइंस भी लाजवाब होते हैं। हर बार कुछ नयापन देखने को मिलता है।

ट्रेंडी ब्लाउज

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा के स्टाइलिश ब्लाउज कलेक्शन से प्रेरणा लेकर आप भी अपने वार्डरोब को ट्रेंडी बना सकते हैं।

करें ट्राई

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा का ये बोट नेकलाइन वाला ब्लाउज साड़ी के साथ खूब फब रहा है।

बोट नेक

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा ने गोल्डन साड़ी के साथ मैचिंग कोटी स्टाइल ब्लाउज टीमअप किया है जो एकदम क्लासी लुक दे रहा है।

जरा हटके

Instagram: karishmaktanna

V नेकलाइन वाले ब्लाउज इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। करिश्मा की तरह आप भी ये डिजाइन चुन सकती हैं।

V नेक

Instagram: karishmaktanna

सिंपल और स्टाइलिश डिजाइन चाहती हैं तो बैक साइड में डोरी लगवा सकती हैं।

बैक में डोरी

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा ने यहां साड़ी के साथ एंबेलिश्ड ब्लाउज चुना है जो एकदम यूनिक है और ग्लैमरस लुक भी दे रहा है।

एंबेलिश्ड

Instagram: karishmaktanna

