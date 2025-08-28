By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 29, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

फेस्टिव लुक: करिश्मा तन्ना का रेड शरारा 

टेलीविजन और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा तन्ना अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं।

करिश्मा तन्ना

Instagram: karishmaktanna

लाल शरारा में करिश्मा का लुक त्योहारों के मौसम में एकदम खास आकर्षण है।

लाल शरारा

Instagram: karishmaktanna

शरारा एक पारंपरिक पोशाक है जो आधुनिक फैशन के साथ मिश्रित होकर नया ट्रेंड सेट करता है।

खूबसूरत

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा के इस शरारा सेट पर  फ्लोरल प्रिंट और गोल्डन जरी वर्क किया गया है।

क्लासिक

Instagram: karishmaktanna

वहीं, उनका लाइट ग्लैम मेकअप और गोल्डन ड्रॉप ईयरिंग्स लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

गजब स्टाइलिंग

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा के कलेक्शन में और भी शानदार सूट्स हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।

फैशन गोल्स

Instagram: karishmaktanna

हॉट पिंक कलर के इस हैवी सूट में करिश्मा हद से ज्यादा सुंदर लग रही हैं।

हॉट पिंक

Instagram: karishmaktanna

त्योहारों और पूजा में लाल रंग बहुत खिलता है, करिश्मा का ये सूट और स्टाइलिंग दोनों शानदार हैं।

सुर्ख लाल

Instagram: karishmaktanna

