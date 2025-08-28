By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
फेस्टिव लुक:
करिश्मा तन्ना का रेड शरारा
टेलीविजन और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा तन्ना अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं।
करिश्मा तन्ना
Instagram:
karishmaktanna
लाल शरारा में करिश्मा का लुक त्योहारों के मौसम में एकदम खास आकर्षण है।
लाल शरारा
Instagram:
karishmaktanna
शरारा एक पारंपरिक पोशाक है जो आधुनिक फैशन के साथ मिश्रित होकर नया ट्रेंड सेट करता है।
खूबसूरत
Instagram:
karishmaktanna
करिश्मा के इस शरारा सेट पर फ्लोरल प्रिंट और गोल्डन जरी वर्क किया गया है।
क्लासिक
Instagram:
karishmaktanna
वहीं, उनका लाइट ग्लैम मेकअप और गोल्डन ड्रॉप ईयरिंग्स लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
गजब स्टाइलिंग
Instagram:
karishmaktanna
करिश्मा के कलेक्शन में और भी शानदार सूट्स हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।
फैशन गोल्स
Instagram:
karishmaktanna
हॉट पिंक कलर के इस हैवी सूट में करिश्मा हद से ज्यादा सुंदर लग रही हैं।
हॉट पिंक
Instagram:
karishmaktanna
त्योहारों और पूजा में लाल रंग बहुत खिलता है, करिश्मा का ये सूट और स्टाइलिंग दोनों शानदार हैं।
सुर्ख लाल
Instagram:
karishmaktanna
