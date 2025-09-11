By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 11, 2025

करिश्मा कपूर की बेटी की 10 तस्वीरें, 7वीं में दिख रही पापा जैसी

करिश्मा कपूर ने पति संजय कपूर से तलाक ले लिया था। इस शादी से उनके दो बच्चे समायरा और कियान हैं।

करिश्मा कपूर

Instagram: therealsamairakapoor

करिश्मा की बेटी समायरा 20 साल की हो चुकी हैं और इस वक्त पिता की वसीयत में अपना हक मांग रही हैं।

समायरा कपूर

Instagram: therealsamairakapoor

समायरा ने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से अपनी स्कूलिंग पूरी की। वह पढ़ाई में काफी तेज और फोकस हैं।

एजुकेशन

इस वक्त समायरा अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रही हूं।

ग्रेजुएशन

समायरा कपूर मां की तरह एक्टिंग में आना नहीं चाहती। वह अपने करियर में कुछ और करना चाहती हैं।

एक्टिंग लाइन

मां-पापा से बॉन्डिंग

समायरा मां करिश्मा के साथ रहती हैं लेकिन उनकी बॉन्डिंग पापा के साथ भी काफी अच्छी थी।

पापा जैसी

कई तस्वीरों में समायरा बिल्कुल अपने पापा जैसी दिखती हैं। वह उनके साथ खूब मस्ती करती थीं।

स्टाइलिश गर्ल

करिश्मा की तरह समायरा भी काफी स्टाइलिश हैं। कई तस्वीरों में वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।

फैमिली रिलेशन

समायरा नाना-नानी, मौसी के साथ भी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। वह उनके साथ वेकेशन पर जाती रहती हैं।

