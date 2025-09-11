By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
करिश्मा कपूर की बेटी की 10 तस्वीरें, 7वीं में दिख रही पापा जैसी
करिश्मा कपूर ने पति संजय कपूर से तलाक ले लिया था। इस शादी से उनके दो बच्चे समायरा और कियान हैं।
करिश्मा कपूर
Instagram:
therealsamairakapoor
करिश्मा की बेटी समायरा 20 साल की हो चुकी हैं और इस वक्त पिता की वसीयत में अपना हक मांग रही हैं।
समायरा कपूर
Instagram:
therealsamairakapoor
समायरा ने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से अपनी स्कूलिंग पूरी की। वह पढ़ाई में काफी तेज और फोकस हैं।
एजुकेशन
Instagram:
therealsamairakapoor
इस वक्त समायरा अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रही हूं।
ग्रेजुएशन
Instagram:
therealsamairakapoor
समायरा कपूर मां की तरह एक्टिंग में आना नहीं चाहती। वह अपने करियर में कुछ और करना चाहती हैं।
एक्टिंग लाइन
Instagram:
therealsamairakapoor
मां-पापा से बॉन्डिंग
समायरा मां करिश्मा के साथ रहती हैं लेकिन उनकी बॉन्डिंग पापा के साथ भी काफी अच्छी थी।
Instagram:
therealsamairakapoor
पापा जैसी
कई तस्वीरों में समायरा बिल्कुल अपने पापा जैसी दिखती हैं। वह उनके साथ खूब मस्ती करती थीं।
Instagram:
therealsamairakapoor
स्टाइलिश गर्ल
Instagram:
therealsamairakapoor
करिश्मा की तरह समायरा भी काफी स्टाइलिश हैं। कई तस्वीरों में वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।
फैमिली रिलेशन
Instagram:
therealsamairakapoor
समायरा नाना-नानी, मौसी के साथ भी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। वह उनके साथ वेकेशन पर जाती रहती हैं।
ना शाहरुख, ना अमिताभ, ना आमिर बल्कि इस एक्टर ने सबको पछाड़ दी हैं सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में
Click Here