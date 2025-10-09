By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

कांतारा चेप्टर 1 एक्ट्रेस के स्टाइलिश साड़ी लुक्स

रुक्मिणी वसंत, दक्षिण भारतीय सिनेमा की उभरती हुई अभिनेत्री हैं जिन्होंने साड़ी में अपने अनूठे अवतार से सबका ध्यान खींचा है।

रुक्मिणी वसंत

Instagram: rukmini_vasanth

उनकी साड़ी शैली में आधुनिकता और पारंपरिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है।

साड़ी गर्ल

Instagram: rukmini_vasanth

उनके साड़ी लुक में विविधता होती है जिसमें सिल्क, कॉटन और डिजाइनर साड़ियां शामिल हैं।

कूल कलेक्शन

Instagram: rukmini_vasanth

सोशल मीडिया पर उनके साड़ी लुक्स की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल भी होती हैं।

सोशल मीडिया

Instagram: rukmini_vasanth

साड़ी के साथ रुक्मिणी ट्रेंडी एक्सेसरीज जैसे बेल्ट्स, एलिगेंट ज्वेलरी, आदि पहनती हैं और नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं।

गजब स्टाइलिंग

Instagram: rukmini_vasanth

उनके साड़ी अवतार में रंगों का चयन और पैटर्न मिक्सिंग भी देखने को मिलता है जो उन्हें अलग पहचान देता है।

यूनिक

Instagram: rukmini_vasanth

साड़ी के साथ-साथ रुक्मिणी के ब्लाउज भी काफी यूनिक और स्टाइलिश होते हैं।

ट्रेंडी ब्लाउज

Instagram: rukmini_vasanth

रुक्मिणी वसंत के साड़ी लुक्स से लें प्रेरणा और बनाएं अपने स्टाइल को और भी खास।

करें ट्राई

Instagram: rukmini_vasanth

लाल सूट में श्रद्धा आर्या का प्री-करवा चौथ लुक!

 Click Here