By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
कांतारा चेप्टर 1 एक्ट्रेस के स्टाइलिश साड़ी लुक्स
रुक्मिणी वसंत, दक्षिण भारतीय सिनेमा की उभरती हुई अभिनेत्री हैं जिन्होंने साड़ी में अपने अनूठे अवतार से सबका ध्यान खींचा है।
रुक्मिणी वसंत
Instagram: rukmini_vasanth
उनकी साड़ी शैली में आधुनिकता और पारंपरिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है।
साड़ी गर्ल
Instagram: rukmini_vasanth
उनके साड़ी लुक में विविधता होती है जिसमें सिल्क, कॉटन और डिजाइनर साड़ियां शामिल हैं।
कूल कलेक्शन
Instagram: rukmini_vasanth
सोशल मीडिया पर उनके साड़ी लुक्स की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल भी होती हैं।
सोशल मीडिया
Instagram: rukmini_vasanth
साड़ी के साथ रुक्मिणी ट्रेंडी एक्सेसरीज जैसे बेल्ट्स, एलिगेंट ज्वेलरी, आदि पहनती हैं और नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं।
गजब स्टाइलिंग
Instagram: rukmini_vasanth
उनके साड़ी अवतार में रंगों का चयन और पैटर्न मिक्सिंग भी देखने को मिलता है जो उन्हें अलग पहचान देता है।
यूनिक
Instagram: rukmini_vasanth
साड़ी के साथ-साथ रुक्मिणी के ब्लाउज भी काफी यूनिक और स्टाइलिश होते हैं।
ट्रेंडी ब्लाउज
Instagram: rukmini_vasanth
रुक्मिणी वसंत के साड़ी लुक्स से लें प्रेरणा और बनाएं अपने स्टाइल को और भी खास।
करें ट्राई
Instagram: rukmini_vasanth
लाल सूट में श्रद्धा आर्या का प्री-करवा चौथ लुक!
Click Here