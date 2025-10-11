By Deepali Srivastava
ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति से मिलिए

एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने कांतारा फिल्म बनाई, जो सुपरहिट साबित हुई। फिल्म के पीछे की मेहनत का श्रेय एक्टर ने अपनी पत्नी प्रगति को भी दिया।

ऋषभ शेट्टी की वाइफ

ऋषभ की पत्नी प्रगति बेहद सुंदर हैं और उनके साथ हर खास जगहों पर दिखती हैं। एक्टर ने प्रगति की पूजा और बच्चों की परवरिश की खूब तारीफ की।

प्रगति शेट्टी

प्रगति पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं। उन्होंने ही कांतारा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। 

क्या करती हैं

कॉस्ट्यूम के साथ प्रगति ने कांतारा में कैमियो रोल भी किया। उन्हें दर्शकों ने पहचान लिया था। उनके बेटे का भी छोटा सा रोल फिल्म में है।

कैमियो रोल

प्रगति और ऋषभ को सिनेमा के जरिए ही प्यार हुआ। बस फिर एक्टर ने उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया और आज भी दोनों बेइंतहा प्यार करते हैं।

मजेदार लव स्टोरी

कैसे मिले

प्रगति ऋषभ की फिल्म उलिडावरु कंडांते देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंची थीं। यही पर दोनों की मुलाकात हुई।

फेसबुक से बात

ऋषभ से फिल्म के बाद मिलने के बाद दोनों की बातें फेसबुक के जरिए आगे बढ़ी।

शादी और बच्चे

साल 2017 में ऋषभ और प्रगति ने शादी की और कपल के दो क्यूट बच्चे हैं।

सपोर्टर

ऋषभ के लिए प्रगति सबसे बड़ी सपोर्टर हैं। वह उनके काम में पूरी मदद करती हैं। जब एक्टर बिजी होते हैं, तो वह बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं।

