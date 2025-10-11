By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति से मिलिए
एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने कांतारा फिल्म बनाई, जो सुपरहिट साबित हुई। फिल्म के पीछे की मेहनत का श्रेय एक्टर ने अपनी पत्नी प्रगति को भी दिया।
ऋषभ शेट्टी की वाइफ
Instagram: pragathishetty
ऋषभ की पत्नी प्रगति बेहद सुंदर हैं और उनके साथ हर खास जगहों पर दिखती हैं। एक्टर ने प्रगति की पूजा और बच्चों की परवरिश की खूब तारीफ की।
प्रगति शेट्टी
Instagram: pragathishetty
प्रगति पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं। उन्होंने ही कांतारा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे।
क्या करती हैं
Instagram: pragathishetty
कॉस्ट्यूम के साथ प्रगति ने कांतारा में कैमियो रोल भी किया। उन्हें दर्शकों ने पहचान लिया था। उनके बेटे का भी छोटा सा रोल फिल्म में है।
कैमियो रोल
Instagram: pragathishetty
प्रगति और ऋषभ को सिनेमा के जरिए ही प्यार हुआ। बस फिर एक्टर ने उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया और आज भी दोनों बेइंतहा प्यार करते हैं।
मजेदार लव स्टोरी
Instagram: pragathishetty
कैसे मिले
प्रगति ऋषभ की फिल्म उलिडावरु कंडांते देखने के लिए सिनेमा हॉल पहुंची थीं। यही पर दोनों की मुलाकात हुई।
Instagram: pragathishetty
फेसबुक से बात
ऋषभ से फिल्म के बाद मिलने के बाद दोनों की बातें फेसबुक के जरिए आगे बढ़ी।
Instagram: pragathishetty
शादी और बच्चे
Instagram: pragathishetty
साल 2017 में ऋषभ और प्रगति ने शादी की और कपल के दो क्यूट बच्चे हैं।
सपोर्टर
Instagram: pragathishetty
ऋषभ के लिए प्रगति सबसे बड़ी सपोर्टर हैं। वह उनके काम में पूरी मदद करती हैं। जब एक्टर बिजी होते हैं, तो वह बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं।
अमिताभ बच्चन ने इन फिल्मों में किया कैमियो, लिस्ट में एक हॉलीवुड मूवी का भी नाम
Click Here