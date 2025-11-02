By Vimlesh Kumar Bhurtiya
विश्व कप से पहले केन विलियमसन ने लिया संन्यास, T20I करियर पर एक नजर
न्यूजीलैंड के महान क्रिकेटर केन विलियमसन ने टी-20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।
ऐसा उन्होंने तब किया है जब टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुछ ही महीने बाकी हैं।
न्यूजीलैंड के इस महान खिलाड़ी ने टी-20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के साथ यह भी कन्फर्म किया कि वनडे और टेस्ट मैच खेलते रहेंगे।
केन विलियमसन का टी-20 करियर कैसा रहा, आइए इस पर एक नजर डाल लते हैं।
विलियमसन ने अपना टी-20 डेब्यू साल 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था।
उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कुल 93 टी-20 मैच खेले, जिसकी 90 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला।
इन 90 पारियों में केन ने 33.01 की औसत और 122.98 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2575 रन बनाए।
इस दौरान उन्होंने 18 अर्धशतक लगाए। टी-20 में उनके नाम कोई भी शतक नहीं है।
विलियमसन ने 93 में से 75 टी-20 मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी की। उनके नेतृत्व में कीवी टीम ने इस फॉर्मेट में गजब की निरंतरता दिखाई। टीम ने 2016 और 2022 टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और 2021 में फाइनल में भी जगह बनाई।