नाश्ते में बनाएं काले चने की चाट, Recipe
काला चना भारतीय घरों में सूखा भी खाया जाता है और इसकी चाट-सब्जी भी बनती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है।
काला चना
काले चने की चाट काफी टेस्टी बनती है और इसे आप स्नैक्स टाइम में बनाकर खा सकते हैं। चाय के साथ इसका मजा आता है।
स्नैक्स
चलिए बताते हैं काले चने की चाट कैसे बनाई जाती है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
कैसे बनाएं
काला चना, तेल, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, गरम मसाला, नमक, चाट मसाला।
क्या-क्या चाहिए
चना भिगोएं
सबसे पहले तो रातभर के लिए काला चना भिगोकर रख दें। इससे ये सुबह अच्छे से फूल जायेगा।
स्टेप 1
कुकर में तेल डालें और इसमें बारीक कटी प्याज-हरी मिर्च डालकर भूनें।
स्टेप 2
प्याज भूरी हो जाये, तब इसमें टमाटर डालें। टमाटर हल्का गल जाये, तब नमक डाल दें।
स्टेप 3
फिर भिगोया हुआ चना इसमें डाल दें। फिर चाट मसाला, गरम मसाला डालकर चलाएं।
स्टेप 4
बस फिर 3-4 सीटी कुकर में लगा लें। आपके चने की चाट बनकर तैयार हो जाएगी।
सर्व करें
चने को आप सर्व करें। टेस्ट को बेहतर करने के लिए ऊपर से बारीक कटी प्याज डाल सकते हैं।
