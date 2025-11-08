By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 08, 2025
Faith
काल भैरव की पूजा विधि व मंत्र
काल भैरव को भगवान शिव का तीसरा रूद्र अवतार माना जाता है। मान्यतानुसार, अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान कालभैरव प्रकट हुए थे।
शिव का रुद्र अवतार
इस बार कालभैरव अष्टमी 12 नवंबर 2025 को है। भगवान भैरव से काल भी डरता है, इसलिए उन्हें कालभैरव कहा जाता है।
भैरव अष्टमी
कालभैरव अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है। साथ ही इसका व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
पूजा व व्रत
इस दिन सुबह स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर शाम को किसी मंदिर में जाकर भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाएं।
पूजा विधि
उन्हें फूल, इमरती, जलेबी, उड़द, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इस दिन कुत्तों को जलेबी और इमरती खिलाना पारंपरिक अनुष्ठान का हिस्सा है।
क्या अर्पित करें
मंत्र जाप
कालभैरव जयंती पर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करके अपने जीवन से भय और कष्ट दूर कर सकते हैं। चलिए कुछ उनके विशेष मंत्रों के बारे में जानते हैं।
मंत्र
1. ॐ कालभैरवाय नमः
2. ॐ भयहरणं च भैरव
3. ॐ भ्रां कालभैरवाय फट्
अन्य मंत्र
4. ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरू कुरू बटुकाय ह्रीं
5. ॐ हं षं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः
कल्याणकारी फल
भैरव अष्टमी पर पूजा करने से साधक को भय से मुक्ति, ग्रह और शत्रु बाधा से रक्षा और जीवन में कल्याणकारी फल प्राप्त होता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
