By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
नवरात्रि के 9 दिन और काजोल की साड़ियां!
पीला: काजोल ने पीले रंग की साड़ी में नवरात्रि की शुरुआत की जो खुशी का प्रतीक है।
1
Instagram:
kajol
हरा: काजोल की हरे रंग की साड़ी प्रकृति और नवीनता का संदेश देती है।
2
Instagram:
kajol
पेस्टल: पेस्टल कलर शेड्स भी खूब फबते हैं और काजोल का ये लुक एकदम क्लासी और एलिगेंट है।
3
Instagram:
kajol
रानी पिेंक: उत्साह और उमंग का रंग, काजोल की रानी पिंक साड़ी ने जोश भर दिया।
4
Instagram:
kajol
सफेद: शांति और पवित्रता का प्रतीक, काजोल की सफेद साड़ी ने सौम्यता दिखाई।
5
Instagram:
kajol
लाल: शक्ति और साहस का रंग, काजोल की लाल साड़ी ने तेजस्विता का परिचय दिया।
6
Instagram:
kajol
नीला: अनंत और विशालता का प्रतीक, काजोल की नीली साड़ी ने गहराई दिखाई।
7
Instagram:
kajol
गुलाबी: प्रेम और करुणा का रंग, काजोल की गुलाबी साड़ी ने माधुर्य फैलाया।
8
Instagram:
kajol
गोल्डन: वैभव और शक्ति का प्रतीक, काजोल की गोल्डन साड़ी ने राजसी ठाठ दिखाया।
9
Instagram:
kajol
