By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025

 Fashion

नवरात्रि के 9 दिन और काजोल की साड़ियां!

पीला: काजोल ने पीले रंग की साड़ी में नवरात्रि की शुरुआत की जो खुशी का प्रतीक है।

1

हरा: काजोल की हरे रंग की साड़ी प्रकृति और नवीनता का संदेश देती है।

2

पेस्टल: पेस्टल कलर शेड्स भी खूब फबते हैं और काजोल का ये लुक एकदम क्लासी और एलिगेंट है।

3

रानी पिेंक: उत्साह और उमंग का रंग, काजोल की रानी पिंक साड़ी ने जोश भर दिया।

4

सफेद: शांति और पवित्रता का प्रतीक, काजोल की सफेद साड़ी ने सौम्यता दिखाई।

5

लाल: शक्ति और साहस का रंग, काजोल की लाल साड़ी ने तेजस्विता का परिचय दिया।

6

नीला: अनंत और विशालता का प्रतीक, काजोल की नीली साड़ी ने गहराई दिखाई।

7

गुलाबी: प्रेम और करुणा का रंग, काजोल की गुलाबी साड़ी ने माधुर्य फैलाया।

8

गोल्डन: वैभव और शक्ति का प्रतीक, काजोल की गोल्डन साड़ी ने राजसी ठाठ दिखाया।

9

