नीम करोली बाबा की 11 अनदेखी तस्वीरें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नैनीताल स्थित कैंची धाम आश्रम के दर्शन किए। राष्ट्रपति से पहले कई जानी-मानी हस्तियां यहां पहुंच चुकी हैं।

दर्शन किए

Photo: Maharajji.love/Website

आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच है। नीम करौली बाबा एक संन्यासी थे।

संन्यासी थे

Photo: Maharajji.love/Website

नीम करोली बाबा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था।

छोड़ दिया था घर

Photo: Maharajji.love/Website

नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा बताया जाता है। कहा जाता है कि उनकी शादी 11 साल की उम्र में ही कर दी गई थी।

हुई थी शादी

Photo: Maharajji.love/Website

भक्तों का मानना है कि नीम करोली बाबा खुद हनुमान जी के अवतार थे। माना जाता है कि बाबा ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कैंची धाम में बिताया।

हनुमान के अवतार

Photo: Maharajji.love/Website

 बाबा का 1973 में निधन हो गया था। भक्तों के बीच वे चमत्कारी बाबा के रूप में प्रसिद्ध हैं।

1973 में निधन

Photo: Maharajji.love/Website

देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी उनके दर्शन के लिए नैनीताल पहुंचते हैं। विदेशी टूरिस्ट में सबसे ज्यादा अमेरिका के होते हैं।

दूर-दूर से आते हैं

Photo: Maharajji.love/Website

नीम करोली बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं जिनके किस्से काफी मशहूर हैं।

किस्से मशहूर 

Photo: Maharajji.love/Website

आपको बता दें कि कैंची धाम आश्रम उत्तराखंड में काठगोदाम से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है।

आश्रम की लोकेशन

Photo: Maharajji.love/Website

देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बन चुके इस आश्रम में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और क्रिकेटर विराट कोहली भी माथा टेक चुके हैं।

आस्था के केंद्र

Photo: Maharajji.love/Website

