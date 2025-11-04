By Mohit
नीम करोली बाबा की 11 अनदेखी तस्वीरें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नैनीताल स्थित कैंची धाम आश्रम के दर्शन किए। राष्ट्रपति से पहले कई जानी-मानी हस्तियां यहां पहुंच चुकी हैं।
Photo: Maharajji.love/Website
आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच है। नीम करौली बाबा एक संन्यासी थे।
Photo: Maharajji.love/Website
नीम करोली बाबा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था।
Photo: Maharajji.love/Website
नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा बताया जाता है। कहा जाता है कि उनकी शादी 11 साल की उम्र में ही कर दी गई थी।
Photo: Maharajji.love/Website
भक्तों का मानना है कि नीम करोली बाबा खुद हनुमान जी के अवतार थे। माना जाता है कि बाबा ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कैंची धाम में बिताया।
Photo: Maharajji.love/Website
बाबा का 1973 में निधन हो गया था। भक्तों के बीच वे चमत्कारी बाबा के रूप में प्रसिद्ध हैं।
Photo: Maharajji.love/Website
देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी उनके दर्शन के लिए नैनीताल पहुंचते हैं। विदेशी टूरिस्ट में सबसे ज्यादा अमेरिका के होते हैं।
Photo: Maharajji.love/Website
नीम करोली बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं जिनके किस्से काफी मशहूर हैं।
Photo: Maharajji.love/Website
आपको बता दें कि कैंची धाम आश्रम उत्तराखंड में काठगोदाम से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है।
Photo: Maharajji.love/Website
देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बन चुके इस आश्रम में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और क्रिकेटर विराट कोहली भी माथा टेक चुके हैं।
Photo: Maharajji.love/Website
