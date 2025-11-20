By Deepali Srivastava
बिजनेसवुमेन बनीं अंजलि अरोड़ा, दिल्ली के बाद बेंगलुरु में खोलेंगी सैलून

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा को कच्चा बादाल गर्ल कहा जाता है। अंजलि ने कच्चा बादाल गाने पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया था, जो वायरल हुआ था।

कच्चा बादाम गर्ल

अंजलि अरोड़ा गानों के अलावा कुछ सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। अब अंजलि बिजनेसवुमेन बन गई हैं। वह धड़ल्ले से पैसे कमा रही हैं और अमीर हो चुकी हैं।

अंजलि अरोड़ा

अंजलि ने साउथ दिल्ली के कालकाजी में अपना सैलून खोला था, जिसका नाम आतिवा सैलून रखा है। उनका ये सैलून काफी अच्छा चल रहा है और ये यूनिसेक्स है।

सैलून खोला

अब अंजलि अपने सैलून की दूसरी ब्रांच बेंगलुरु में खोलने वाली हैं। इसका उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि उनका सैलून बन रहा है।

बेंगलुरु पहुंचीं

अंजलि खुद सैलून के इंटीरियर के बारे में वर्कर को बता रही हैं और ये काफी बड़े स्टाइल में बनवाया जा रहा है। उन्होंने इसके डोर पर आतिवा सैलून लिखवा रखा है।

इंटीरियर डिजाइनिंग

सपने हो रहे पूरे

अंजलि ने कैप्शन में लिखा मेरे सपनों की मंजिल अब दूसरे शहर पहुंच रही है और मैं इसके लिए उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया।

नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंजलि अरोड़ा की नेट वर्थ 3 करोड़ के आस-पास है। वह करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं।

फैंस ने की तारीफ

अंजलि का नया सैलून देखकर फैंस काफी खुश हुए और तारीफ कर रहे हैं। आतिवा सैलून में बुकिंग या फिर काम करने के लिए अंजलि ने इंस्टा पर नंबर दिया हुआ है

