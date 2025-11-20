By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
बिजनेसवुमेन बनीं अंजलि अरोड़ा, दिल्ली के बाद बेंगलुरु में खोलेंगी सैलून
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा को कच्चा बादाल गर्ल कहा जाता है। अंजलि ने कच्चा बादाल गाने पर डांस करते हुए वीडियो शेयर किया था, जो वायरल हुआ था।
कच्चा बादाम गर्ल
Instagram: Anjaliarora
अंजलि अरोड़ा गानों के अलावा कुछ सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। अब अंजलि बिजनेसवुमेन बन गई हैं। वह धड़ल्ले से पैसे कमा रही हैं और अमीर हो चुकी हैं।
अंजलि अरोड़ा
Instagram: Anjaliarora
अंजलि ने साउथ दिल्ली के कालकाजी में अपना सैलून खोला था, जिसका नाम आतिवा सैलून रखा है। उनका ये सैलून काफी अच्छा चल रहा है और ये यूनिसेक्स है।
सैलून खोला
Instagram: Anjaliarora
अब अंजलि अपने सैलून की दूसरी ब्रांच बेंगलुरु में खोलने वाली हैं। इसका उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि उनका सैलून बन रहा है।
बेंगलुरु पहुंचीं
Instagram: Anjaliarora
अंजलि खुद सैलून के इंटीरियर के बारे में वर्कर को बता रही हैं और ये काफी बड़े स्टाइल में बनवाया जा रहा है। उन्होंने इसके डोर पर आतिवा सैलून लिखवा रखा है।
इंटीरियर डिजाइनिंग
Instagram: Anjaliarora
सपने हो रहे पूरे
अंजलि ने कैप्शन में लिखा मेरे सपनों की मंजिल अब दूसरे शहर पहुंच रही है और मैं इसके लिए उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया।
Instagram: Anjaliarora
नेट वर्थ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंजलि अरोड़ा की नेट वर्थ 3 करोड़ के आस-पास है। वह करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं।
Instagram: Anjaliarora
फैंस ने की तारीफ
अंजलि का नया सैलून देखकर फैंस काफी खुश हुए और तारीफ कर रहे हैं। आतिवा सैलून में बुकिंग या फिर काम करने के लिए अंजलि ने इंस्टा पर नंबर दिया हुआ है
Instagram: Anjaliarora
गौरव खन्ना से कम अमीर नहीं हैं आकांक्षा, करोड़ों की हैं मालकिन
Click Here