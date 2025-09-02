By Mohit
PUBLISHED Sep 2, 2025
ज्योतिरादित्य के बेटे इतने पढ़े-लिखे
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिय मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के अध्यक्ष चुने गए हैं।
अध्यक्ष चुने गए
महाआर्यमन सिंधिया निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। क्रिकेट प्रशासन में सिंधिया परिवार का दशकों से दबदबा रहा है।
दशकों से दबदबा
महाआर्यमन की उम्र 29 साल है। आज हम आपको महाआर्यमन कितने पढ़े-लिखे हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
महाआर्यमन ने अमेरिका की शिकागो में स्थित येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है।
विदेश से पढ़े
केंद्रीय मंत्री के बेटे ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की पढ़ाई की हुई है।
एमबीए किया है
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने साल 2019 में अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर ली थी।
2019 में पूरी
ये तस्वीर तब की है जब महाआर्यमन को यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री मिली थी।
यादगार तस्वीर
सिंधिया घराने की नई पीढ़ी महाआर्यमन काफी छोटी उम्र से ही पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
चुनाव प्रचार
महाआर्यमन स्टाइल और लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्टर और मॉडल को टक्कर देते नजर आते हैं।
देते हैं टक्कर
आपको बता दें कि महाआर्यमन के दादा माधवराव सिंधिया क्रिकेट खेल प्रेमी होने के साथ ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोएिशन के अध्यक्ष और बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे।
बीसीसीआई अध्यक्ष रहे
