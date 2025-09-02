By Mohit
ज्योतिरादित्य के बेटे इतने पढ़े-लिखे

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिय मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के अध्यक्ष चुने गए हैं।

महाआर्यमन सिंधिया निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। क्रिकेट प्रशासन में सिंधिया परिवार का दशकों से दबदबा रहा है।

महाआर्यमन की उम्र 29 साल है। आज  हम आपको महाआर्यमन कितने पढ़े-लिखे हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

महाआर्यमन ने अमेरिका की शिकागो में स्थित येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है।

केंद्रीय मंत्री के बेटे ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) की पढ़ाई की हुई है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने साल 2019 में अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर ली थी।

ये तस्वीर तब की है जब महाआर्यमन को यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद डिग्री मिली थी।

सिंधिया घराने की नई पीढ़ी महाआर्यमन काफी छोटी उम्र से ही पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

महाआर्यमन स्टाइल और लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्टर और मॉडल को टक्कर देते नजर आते हैं।

आपको बता दें कि महाआर्यमन के दादा माधवराव सिंधिया क्रिकेट खेल प्रेमी होने के साथ ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोएिशन के अध्यक्ष और बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे।

