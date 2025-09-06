By Mohit
PUBLISHED Sep 6, 2025
WWE की रेसलर जल्द करेंगी रिंग में वापसी
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) की महिला रेसलर AJ Lee अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान खींच लेती हैं।
ग्लैमरस अंदाज
Photo: WWE
AJ Lee अब जल्द ही रिंग में वापसी की तैयारी में हैं। वे करीब 10 साल से रेसलिंग से दूर हैं।
10 साल बाद
Photo: WWE
AJ Lee 3 बार की WWE दिवा चैंपियन रह चुकी हैं। इस महिला रेसलर ने साल 2015 में अपनी आखिरी फाइट लड़ी थी।
आखिरी फाइट
Photo: WWE
WWE के ही रेसलर सीएम पंक से शादी के बाद से ही वे बतौर हाउस वाइफ अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं।
शादी के बाद से ही
Photo: WWE
यही नहीं वे बतौर बिजनेसवुमन भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं।
बिजनेसवुमन
Photo: WWE
एक समय WWE फैन्स के बीच इंटरनेशनल क्रश रहीं AJ Lee सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं।
अप्सरा से कम नहीं
Photo: WWE
महिला रेसलर ने साल 2007 में अपने करियर की शुरुआत की थी। AJ Lee की गिनती WWE की खुंखार महिला रेसलर्स में होती रही।
खुंखार रेसलर
Photo: WWE
सीएम पंक की वाइफ की उम्र 38 साल है। वे पहले की तरह फिट हैं मगर देखने वाली बात होगी की उनकी रिंग में वापसी कैसी रहती है।
रिंग में वापसी
Photo: WWE
ऐसी उम्मीद है कि रिंग में वापसी करेंगी तो उनकी फाइट बेकी लिंच से हो सकती है।
जल्द होगी फाइट
Photo: WWE
