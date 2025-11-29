By Mohit
PUBLISHED Nov 29, 2025

 Cricket

क्रिकेट प्रेजेंटर को नजरभर देख तो लीजिए

भारतीय क्रिकेट प्रेजेंटर मयंती लैंगर बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। मयंती शादीशुदा हैं और एक बच्चे की मां भी हैं।

मयंती लैंगर 

Source: Insta

आईसीसी के कई बड़े इवेंट्स कवर चुकीं मयंती की गिनती देश के सबसे पॉपुलर और अनुभवी प्रेजेंटर के तौर पर है।

बेहद अनुभवी

Source: Insta

मयंती को आईपीएल के जरिए काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। आपको बता दें कि मयंती ने क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी से शादी की है।

स्टुअर्ट बिन्नी से शादी

Source: Insta

मयंती लैंगर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल संजीव लैंगर की बेटी हैं।

आर्मी ऑफिसर की बेटी

Source: Insta

स्टार क्रिकेट प्रेजेंटर के चाहने वालों की कमी नहीं है। मयंती को इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

इतने फॉलोअर्स

Source: Insta

मयंती कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेलना काफी पसंद करती थीं। वे फीफा बीच फुटबॉल की गेस्ट एंकर भी रह चुकी हैं।

फुटबॉल की भी जानकार

Source: Insta

मयंती फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

फैशन क्वीन

Source: Insta

वन पीस में तो वे बला की खूबसूरत लगती हैं तो एथनिक में भी कहर बरपाती हैं।

बरपाती हैं कहर

Source: Insta

फिटनेस के मामले में भी वे काफी आगे हैं। वे हर दिन जिम में जमकर मेहनत जो करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

मयंती के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना भी काफी पसंद है।

पार्टी लवर

Source: Insta

