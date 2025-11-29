By Mohit
क्रिकेट प्रेजेंटर को नजरभर देख तो लीजिए
भारतीय क्रिकेट प्रेजेंटर मयंती लैंगर बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। मयंती शादीशुदा हैं और एक बच्चे की मां भी हैं।
मयंती लैंगर
आईसीसी के कई बड़े इवेंट्स कवर चुकीं मयंती की गिनती देश के सबसे पॉपुलर और अनुभवी प्रेजेंटर के तौर पर है।
बेहद अनुभवी
मयंती को आईपीएल के जरिए काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। आपको बता दें कि मयंती ने क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी से शादी की है।
स्टुअर्ट बिन्नी से शादी
मयंती लैंगर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल संजीव लैंगर की बेटी हैं।
आर्मी ऑफिसर की बेटी
स्टार क्रिकेट प्रेजेंटर के चाहने वालों की कमी नहीं है। मयंती को इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
इतने फॉलोअर्स
मयंती कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेलना काफी पसंद करती थीं। वे फीफा बीच फुटबॉल की गेस्ट एंकर भी रह चुकी हैं।
फुटबॉल की भी जानकार
मयंती फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
फैशन क्वीन
वन पीस में तो वे बला की खूबसूरत लगती हैं तो एथनिक में भी कहर बरपाती हैं।
बरपाती हैं कहर
फिटनेस के मामले में भी वे काफी आगे हैं। वे हर दिन जिम में जमकर मेहनत जो करती हैं।
बेहद फिट
मयंती के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना भी काफी पसंद है।
पार्टी लवर
