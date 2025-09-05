By Mohit
PUBLISHED Sep 5, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

क्लार्क की एक्स वाइफ, नजरभर देख तो लीजिए

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल क्लार्क खेल के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्च में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

आज हम आपको क्लार्क की एक्स वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

बला की खूबसूरत

Source: Insta

क्लार्क ने 2012 में काइली बैक से शादी की थी और 7 साल बाद आपसी सहमति से अलग हो गए थे।

आपसी सहमति

Source: Insta

शादी से पहले दोनों ने करीब 18 महीने तक डेटिंग की थी। शादी के बाद सबकुछ वैसा नहीं रहा था जैसा दोनों ने उम्मीद की थी।

डेटिंग के बाद ही

Source: Insta

क्लार्क ने तलाक के बाद हर्जाने के तौर पर काइली को करीब 285 करोड़ रुपए दिए थे।

हर्जाने के तौर पर 

Source: Insta

तलाक के फैसले के साथ ही दोनों ने ये भी तय किया था कि वे बेटी केल्सी ली के लिए को-पैरेंट की जिम्मेदारी निभाएंगे।

को-पैरेंट हैं

Source: Insta

2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्लार्क की एक्स वाइफ पेशे से मॉडल हैं।

पेशा है ये

Source: Insta

यही नहीं काइली खुद का इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस भी चलाती हैं और बतौर प्रेजेंटर भी काम कर चुकी हैं।

प्रेजेंटर भी हैं

Source: Insta

काइली एक बेटी की मां होने के बावजूद फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

बेहद फिट भी

Source: Insta

WWE की बेहद खूबसूरत महिला होस्ट कैथी से मिलिए

 Click Here