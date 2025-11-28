By Mohit
PUBLISHED Nov 28, 2025

पाक क्रिकेट प्रेसेंटर को नजरभर देख लीजिए

पाकिस्तान की क्रिकेटर प्रेजेंटर रोहा नदीम बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। रोहा आईसीसी के कई बड़े इवेंट्स और अलग-अलग टी-20 लीग में काम कर चुकी हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

रोहा मैदान पर चुलबुले अंदाज में क्रिकेटर्स संग बातचीत कर दर्शकों का खूब मनोरंजन करना जानती हैं।

खूब मनोरंजन

रोहा की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेट प्रेजेंटर के तौर पर होती है।

सबसे खूबसूरत

पाकिस्तान के कई बड़े अखबारों के लिए वे कॉलम भी लिखती रहती हैं। रोहा का जन्म 8 अक्टूबर 1996 को लाहौर में हुआ था।

कॉलम भी लिखती हैं

एजुकेशन की बात करें तो रोहा नदीम ने मॉस कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री ली हुई है।

एजुकेशन

रोहा ने यूनाइटेड किंग्डम की Cardiff University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी।

इस यूनिवर्सिटी से पढ़ीं

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रोहा अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

हर लुक बेमिसाल

फिटनेस के मामले में भी रोहा काफी आगे हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे जिम में जमकर मेहनत जो करती हैं।

बेहद फिट

खूबसूरत स्माइल उनके लुक्स में चार चांद लगाते हैं। आपको बता दें कि रोहा ने अंडर-19 क्रिकेट खेला हुआ है।

क्रिकेटर रही हैं

