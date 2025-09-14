By Mohit
नेपाल की खूबसूरत वॉलीबॉल प्लेयर उषा

नेपाल की वॉलीबॉल प्लेयर उषा भंडारी बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।

बेहद ग्लैमरस

Source: Insta

15 जून 2005 में जन्मीं उषा भंडारी वॉलीवॉल मैच के दौरान स्पाइकर पोजिशन में रहकर टीम को कई मैच जीता चुकी हैं।

2005 में जन्मीं

Source: Insta

उषा के पिता 2014 में नेपाल और श्रीलंका के बीच वॉलीबॉल मैच देखने गए थो एक प्लेयर ने उनका ध्यान खींचा जिसके बाद से ही उन्होंने बेटी को वॉलीबॉल प्लेयर बनाने की ठान ली थी।

पिता का सपना

Source: Insta

मैच देखने के बाद जब वे घर पर पहुंचे तो उन्होंने उषा से पूछा कि क्या वे कोई वॉलीबॉल टीम ज्वॉइन करना चाहेंगी। इसपर उषा ने तुरंत हां में जवाब दिया था।

तुरंत हां

Source: Insta

खेल के अलावा उषा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

Source: Insta

इस वॉलीबॉल प्लेयर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। फिटनेस के मामले में भी वे काफी आगे हैं।

फैशन ट्रेंड फॉलो

Source: Insta

उषा हर दिन जिम में जमकर कसरत करती हैं और वॉलीबॉल प्रैक्टिस भी करती हैं।

कड़ी मेहनत

Source: Insta

साड़ी हो या वेस्टर्न ड्रेस उषा हर आउटफिट में बला की खूबसूरत लगती हैं।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

