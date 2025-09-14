By Mohit
नेपाल की खूबसूरत वॉलीबॉल प्लेयर उषा
नेपाल की
वॉलीबॉल
प्लेयर
उषा भंडारी बेहद
ग्लैमरस
और खूबसूरत हैं।
बेहद
ग्लैमरस
15 जून 2005 में जन्मीं उषा भंडारी
वॉलीवॉल
मैच के दौरान
स्पाइकर
पोजिशन
में रहकर टीम को कई मैच जीता चुकी हैं।
2005 में जन्मीं
उषा के पिता 2014 में नेपाल और श्रीलंका के बीच
वॉलीबॉल
मैच देखने गए
थो
एक
प्लेयर
ने उनका ध्यान खींचा जिसके बाद से ही उन्होंने बेटी को
वॉलीबॉल
प्लेयर
बनाने की ठान ली थी।
पिता का सपना
मैच देखने के बाद जब वे घर पर पहुंचे तो उन्होंने उषा से पूछा कि क्या वे कोई
वॉलीबॉल
टीम
ज्वॉइन
करना चाहेंगी। इसपर उषा ने तुरंत हां में जवाब दिया था।
तुरंत हां
खेल के अलावा उषा
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार अपनी
ग्लैमरस
तस्वीरें और
वीडियोज
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
इस वॉलीबॉल प्लेयर
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है।
घूमने की शौकीन
वे
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
फिटनेस
के मामले में भी वे काफी आगे हैं।
फैशन ट्रेंड फॉलो
उषा हर दिन
जिम
में जमकर कसरत करती हैं और
वॉलीबॉल
प्रैक्टिस
भी करती हैं।
कड़ी मेहनत
साड़ी हो या
वेस्टर्न
ड्रेस
उषा हर
आउटफिट
में बला की खूबसूरत लगती हैं।
हर लुक बेमिसाल
इंडिया पाकिस्तान क्रिकेटरों की
ग्लैमरस
वाइफ
