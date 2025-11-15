By Mohit
ऋषभ पंत की बहन ने जिम में बहाया पसीना
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी काफी फिट और ग्लैमरस नजर आती हैं।
फिट और ग्लैमरस
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली साक्षी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिम सेशन की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
तस्वीरें शेयर
साक्षी ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिम सेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे फिट बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।
बॉडी फ्लॉन्ट
जिम वियर में साक्षी की फिटनेस देखते ही बन रही है। साक्षी ने एकबार फिर साबित कर दिया फिटनेस के मामले में वे काफी आगे हैं।
फिर किया साबित
साक्षी का वजन कभी 81 किलोग्राम था। उन्होंने जिम में कड़ी मेहनत और सही डाइट फॉलो करके इसे 55 किलोग्राम कर लिया था।
नहीं थीं इतनी फिट
साक्षी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
अब हर लुक बेमिसाल
साक्षी ने अपने डेली रूटीन में जिमिंग को भी शामिल किया हुआ है।
डेली रूटीन
ऋषभ पंत बहन साक्षी संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते हैं।
स्पेशल बॉन्ड
इस तस्वीर में ऋषभ और साक्षी माता-पिता संग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंत के पिता इस दुनिया में नहीं हैं।
बचपन की तस्वीर
ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड
