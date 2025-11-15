By Mohit
PUBLISHED Nov 15, 2025

ऋषभ पंत की बहन ने जिम में बहाया पसीना

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी काफी फिट और ग्लैमरस नजर आती हैं।

फिट और ग्लैमरस

Source: Insta

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली साक्षी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिम सेशन की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

साक्षी ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिम सेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे फिट बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

बॉडी फ्लॉन्ट

Source: Insta

जिम वियर में साक्षी की फिटनेस देखते ही बन रही है। साक्षी ने एकबार फिर साबित कर दिया फिटनेस के मामले में वे काफी आगे हैं।

फिर किया साबित

Source: Insta

साक्षी का वजन कभी 81 किलोग्राम था। उन्होंने जिम में कड़ी मेहनत और सही डाइट फॉलो करके इसे 55 किलोग्राम कर लिया था।

नहीं थीं इतनी फिट

Source: Insta

साक्षी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

अब हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

साक्षी ने अपने डेली रूटीन में जिमिंग को भी शामिल किया हुआ है।

डेली रूटीन

Source: Insta

ऋषभ पंत बहन साक्षी संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते हैं।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

इस तस्वीर में ऋषभ और साक्षी माता-पिता संग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंत के पिता इस दुनिया में नहीं हैं।

बचपन की तस्वीर

Source: Insta

