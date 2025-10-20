By Mohit
स्टार्क की क्रिकेटर वाइफ को देख तो लीजिए

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल स्टार्क खेल के अलावा अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

आज हम आपको मिचेल की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि खुद भी मशहूर क्रिकेटर हैं।

मिचेल की वाइफ का नाम एलिसा हीली है। एलिसा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तान हैं।

विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा अबतक 10 टेस्ट मैच, 122 वनडे मैच और 162 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

मिचेल की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। फिटनेस के मामले में भी वे काफी आगे हैं।

एलिसा के पिता क्लब क्रिकेटर थे तो वहीं वे पूर्व विकेटकीपर इयान हीली की भतीजी हैं।

एलिसा ने फरवरी 2010 में वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था और तब से अबतक पीछे मुड़कर नहीं देखा।

मिचेल स्टार्क और एलिसा ने अप्रैल 2016 में शादी की थी। एलिसा को बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था।

मिचेल और एलिसा को जब भी फुर्सत मिलती है तो दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और किसी नई जगह घूमने निकल पड़ते हैं।

सोशल मीडिया पर मौजूद इस कपल की रोमांटिक तस्वीरों में दोनों का स्पेशल बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

ऑस्ट्रेलिया के स्टार युवा बल्लेबाज ट्रेविस हेड अपने खेल के अलावा अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं।

ट्रेविस हेड की पार्टनर बला की खूबसूरत हैं। इस कपल का एक बच्चा भी है।

ये कपल बीते काफी समय से साथ है। दोनों का एडिलेड में लग्जरी घर भी है।

ट्रेविस की पार्टनर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। यहां वे लगातार तस्वीरें शेयर करती हैं।

JESS DAVIES अक्सर ट्रेविस को चीयर स्टेडियम पहुंच जाती हैं। इस दौरान वे बच्चे के साथ होती हैं।

एक बच्चे की मां होने के बावजूद ट्रेविस की पार्टनर ने अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान दिया है।

JESS DAVIES के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने का काफी शौक है।

JESS DAVIES स्टाइल के मामले में भी किसी से कम नहीं।

ट्रेविस हेड की पार्टनर का नाम JESS DAVIES है। खूबसूरती के मामले में JESS DAVIES किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं।

ये है ट्रेविस हेड और JESS DAVIES का बेहद क्यूट बच्चा।

