By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
जितिया पर करें इस मंत्र का जाप, मनोकामना होगी पूरी!
हिंदू धर्म में जितिया व्रत को महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। यह व्रत खासतौर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए करती हैं।
जितिया व्रत
खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में यह व्रत बड़े उत्साह से मनाया जाता है।
कहां मनाया जाता है
जितिया व्रत में महिलाएं कठोर उपवास रखती हैं, बिना पानी और भोजन के पूरे दिन व्रत करती हैं।
व्रत
इस दिन का महत्व इसलिए भी खास होता है क्योंकि माता अपनी संतान के लिए असीम प्रेम और बलिदान का प्रतीक बनकर यह व्रत करती हैं।
बलिदान का प्रतीक
जितिया के दिन आप कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप से सभी मनोकानाएं पूर्ण होती है।
विशेष मंत्र
“ॐ नमो भगवते जीमूतवाहनाय नमः।” मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से संतान को दीर्घायु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है।
पहला मंत्र
“ॐ ह्रीं श्रीं पुत्रजीवितायै नमः।” इस मंत्र से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं।
दूसरा मंत्र
“ॐ दुर्गायै नमः।” यह मंत्र मातृशक्ति की आराधना है, जिससे जीवन में सभी विघ्न दूर होते हैं।
तीसरा मंत्र
“ॐ नमः शिवाय।” शिव मंत्र का जाप करने से जीवन में शांति, बल और सौभाग्य प्राप्त होता है।
चौथा मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
शुक्र प्रदोष व्रत में करें इन मंत्रों का जाप, चमक जाएगा भाग्य!
Click Here