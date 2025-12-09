By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने बुमराह
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए।
जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी
Pic Credit: Social Media
जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही मैच में पहला विकेट लिया, टी-20 में उनके 100 विकेट पूरे हो गए।
टी-20 में 100 विकेट पूरे
Pic Credit: Social Media
इसी के साथ जसप्रीत बुमराह भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक विकेट चटकाए हैं।
तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय
Pic Credit: Social Media
बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टी-20 तीनों में 100 विकेट हासिल किए हैं।
टेस्ट, वनडे और टी-20 में
Pic Credit: Social Media
उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 234 विकेट हासिल किए हैं।
टेस्ट में 234 विकेट
Video Credit: Social Media
वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के 149 विकेट हैं।
वनडे में 149 विकेट
Pic Credit: Social Media
वहीं, टी-20 क्रिकेट में अब जसप्रीत बुमराह के 101 विकेट हो गए हैं।
टी-20 में 101 विकेट
Pic Credit: Social Media
इस तरह जसप्रीत बुमराह ने अब तक कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 484 विकेट हासिल कर लिए हैं।
कुल 484 अंतरराष्ट्रीय विकेट
Pic Credit: Social Media
जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार और घातक गेंदबाजी से साबित कर दिया है कि वे मौजूदा समय में तीनों फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं।
तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाज
Pic Credit: Social Media
टी-20I में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम?
Click Here