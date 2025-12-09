By Vimlesh Kumar Bhurtiya
तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने बुमराह

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए।

जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी

Pic Credit: Social Media

जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही मैच में पहला विकेट लिया, टी-20 में उनके 100 विकेट पूरे हो गए।

टी-20 में 100 विकेट पूरे

इसी के साथ जसप्रीत बुमराह भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक विकेट चटकाए हैं।

तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय

बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टी-20 तीनों में 100 विकेट हासिल किए हैं।

टेस्ट, वनडे और टी-20 में

उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 234 विकेट हासिल किए हैं।

टेस्ट में 234 विकेट

वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के 149 विकेट हैं।

वनडे में 149 विकेट

वहीं, टी-20 क्रिकेट में अब जसप्रीत बुमराह के 101 विकेट हो गए हैं।

टी-20 में 101 विकेट

इस तरह जसप्रीत बुमराह ने अब तक कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 484 विकेट हासिल कर लिए हैं।

कुल 484 अंतरराष्ट्रीय विकेट

जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार और घातक गेंदबाजी से साबित कर दिया है कि वे मौजूदा समय में तीनों फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं।

तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाज

